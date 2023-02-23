國台辦再喊話恢復16兩岸航點　陸委會：積極評估與規劃當中

▲陸委會副主委李麗珍。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦22日再次喊話，希望能恢復兩岸16個直航點。對此，陸委會回應，航點的增加涉及兩岸民航主管部門的溝通，以及航空公司的準備狀況，「大家都希望盡快來開放，相關單位也都很積極的在做評估與規劃，如有進一步消息，會適時來做說明。」

陸委會副主委李麗珍23日在例行記者會上提到，兩岸的直航點過去是非常的多，但因為疫情的關係暫停了，現在疫情比較和緩，大家都對交通運輸有一些需求，「航點的增加，當然需要兩邊民航主管部門的溝通，也是要看看航空公司的準備狀況，因為很多點之前撤掉之後，現在人員都不在，所以涉及到航空公司的準備，這些都是實質上要做溝通的。」

李麗珍指出，必須澄清的是，我方對於兩岸的交流，沒有設下所謂的「人為限制」，當初是因為疫情的關係有一些暫停，疫後也正積極評估，希望盡快能循序漸進，逐步恢復兩岸的人員交流，「人員的交流當然需要所謂的交通工具，這就涉及到航班與航點的增加，但是我們並沒有所謂的政治考量與人為限制。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）



國台辦發言人朱鳳蓮22日在例行記者會上表示，當前，大陸疫情已得到很好的控制，兩岸同胞和航空業者熱切期盼全面恢復兩岸直航航點，「2月1日，大陸航空主管部門循兩會協議聯繫渠道促請台方優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，迄未得到正面回復。希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。」

朱鳳蓮還說，「民進黨當局迄今仍然禁止大陸居民赴台交流、旅遊，所謂大陸『疫情不透明』不過是他們編造的藉口。民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵，違背兩岸同胞願望，不得人心。」