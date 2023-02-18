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大陸 大陸焦點 特派現場

獨／陸星雲弔唁團不忍了！　痛批「身份造假說」還原被拒入台始末

▲▼ 「大陸星弔唁代表團」劉流申請原件、本職公章證明、赴機場照片 。（圖／受訪者提供）

▲江蘇揚州副市長劉流的「本職」公章證明，無台辦身份。（圖／受訪者獨家提供）

記者任以芳／台北-北京報導

星雲大師圓寂頌贊典禮日前圓滿結束，原定赴台參加活動的大陸「星雲弔唁代表團」首次公開當初無法入境始末。大陸知情人士向《東森新媒體ETtoday》向記者獨家還原經過，他說，「大陸弔唁團無法赴台，全出自於民進黨方面出爾反爾，毫無誠信。」當時38名團員如實填寫入台申請表，甚至被要求提供各種細節資料，連中佛協的長老也必須從小學開始交代生平簡歷，大師親友上飛機前一刻才通知放行。他也提供劉流申請入台原件，「遭質疑假冒『江蘇台辦』的揚州副市長劉流，都有提供加蓋單位公章的任職證明，何來造假？」

知情人士接受記者獨家訪問，首先還原申請流程，台灣佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，大陸方面於6日火速安排由國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等相關人組成的38人星雲弔唁團，原訂計畫於2月11日至14日赴台弔唁。

他強調，「大陸從未有過組團赴台弔唁的先例，可見大陸對星雲大師弔唁活動前所未有的高度重視。此團有各方面的代表，大陸各界對星雲大師的敬仰與尊重。」
▲▼ 劉流身份申請入台原件、團員機場11日赴台前一刻遭拒照片 。（圖／受訪者提供）

▲ 陸弔唁團11日在首都機場赴台前一刻遭拒入台合影 ，龍明彪(右1)、劉流(左1)。（圖／受訪者獨家提供）

陸「星雲弔唁團」申請波折

一開始陸委會表態，政府十分重視佛光山舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，也歡迎相關大陸人士來台參加弔唁。知情人士說，「台灣內政部拿到大陸弔唁團的申請資訊也非常重視，希望順利完成手續。時間緊迫。我們也按台灣方面要求連夜準備入台資料。」

他進一步公開申請時間軸， 7日淩晨38名陸方團員資料全部申報完畢，內政部8日上午10時與民政司、陸委會、移民局開專案會議，9日上午11時，台灣方面僅通知弔唁團除葉小文外，其他入台申請全部通過。10日晚上又取消12名國台辦、統戰部等人員入台申請。

大陸「星雲弔唁代表團」部分成員未獲批准入台，根據陸委會說法，主要爭議在於陸方弔唁團有13位大陸國台辦、統戰部門現職人員，其中前大陸宗教局長葉小文之前來台發生民眾抗議事件，現在還被多國抵制或制裁。

對此，知情人士指出，「國台辦、統戰部現職人員中，多名為星雲大師十多年的老朋友，對星雲大師無比敬重，作為老朋友來送大師最後一程，都不行嗎？他們已經罔顧最基本的人道主義。」

▲▼ 劉流申請原件、大陸弔唁團員在首都機場等待 。（圖／受訪者提供）

▲ 大陸江蘇揚州副市長劉流入台申請原件、本職公章證明。（圖／受訪者獨家提供）

釐清揚州副市長「未假冒」台辦身份

針對大陸官員劉流造假「江蘇省台辦」身份申請來台，知情人士痛批，「子虛烏有！」他提供劉流申請赴台原件，本職欄位填寫江蘇揚州市人民政府黨組織成員、副市長。另一份本職證明附上紅色公章。其他資料欄到職、離職日也交代清楚，兼職和經歷都未見以「台辦」身份提出申請。

他進一步說，「大陸這些官員身份網路都查得到，既然要來台參加活動，何來隱瞞的動機？尤其副市長劉流為何要假冒台辦身份，這樣說法太離譜，毫無邏輯。」

知情人士提供另一份大陸專業人士來台要求，第五項是提供職務證明、第七項是打（包含）兩劑以上疫苗，並未要求提供生平簡歷。但他無奈的說，「我們不僅被要求提供兩劑以上疫苗接種證明，甚至填寫不該要求的履歷表。連長老也要從小學開始交代生平簡歷，有幾位長老履歷表因不夠詳細被打回重填。為了能夠緬懷大師，送大師最後一程，對台灣的過度要求，我們全忍耐配合。」

知情人士說，「台方連大師親友也被為難，其他大陸各省市的親友從香港轉機來台也遭到百般刁難，包括一再退件或紙本必須用電子檔原件印出，就是希望申請者知難而退！導致部分揚州親友來不及申請而放棄，還有人臨上飛機前才放行。」

▼ 揚州副市長劉流申請本職身份，未見台辦身份  。（圖／受訪者獨家提供）

▲▼ 劉流身份申請入台原件、團員機場11日赴台前一刻遭拒照片 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 「大陸星弔唁代表團」劉流申請原件、本職公章證明、赴機場照片 。（圖／受訪者提供）

▲ 陸「星雲弔唁代表團」11日赴首都機場，爭取最後一刻來台部分成員團體留影。（圖／受訪者獨家提供）

爭取最後一刻來台

針對台灣方面稱陸方10日晚上放棄來台意願？知情人士獨家提供「星雲弔唁代表團」，出發當天11日在首都機場等待的照片。大陸弔唁團長、國台辦副主任龍明彪（右8）和揚州副市長劉流（最左）都在場。其中來自星雲大師家鄉代表成員，特地提前10日在首都機場附近住一晚，希望順利搭乘當天11日早上8點35時國航飛往台灣。

他說，「大家到最後一刻希望來台。當天11日台灣媒體報導強調「北京偷渡統戰官員被我拒絕」，把陸方13名人員列為黑名單，不實指控，加上台灣要求大陸人士入境必須『團進團出』，大陸方面最終調整弔唁行程，38名成員於12 日改赴佛光祖庭宜興大覺寺弔唁星雲大師。」

他向記者簡述陸方原訂來台4天行程，11日飛桃園機場，再從桃園機場坐大巴去佛光山，已經去掉一天。12日上午慰問佛光山長老，下午舉行星雲大師弔唁活動。13日參加星雲大師圓寂讚頌典禮及荼毗法會，當晚回桃園機場附近的金光明寺，14日一大早飛回北京。

對於台灣方面反覆的態度，知情人士表示，「無奈又遺憾！你看我們來台所有行程地點都非常單純，有什麼統戰爭議？」

▲▼ 龍明鑣 大覺寺 。（圖／信眾提供）

▲ 陸「星雲弔唁代表團」龍明彪（前中）、葉小文（前左）12日於大覺寺參加弔唁 。（圖／信眾提供）

最終，陸方「星雲弔唁代表團」於12日前往星雲大師祖庭宜興大覺寺參加弔唁活動。被台灣特地點名無法入境的葉小文會後接受採訪說，「民進黨當局阻擋『弔唁團』赴台，連一點起碼人道主義都沒有，不是遺憾，我是感到憤慨！」

龍明彪當天致詞指出，弔唁團原本昨天一早去台灣，到佛光山與星雲法師做最後的告別，由於「眾所周知」的原因，無法成行。

針對台灣方面沒有批准「星雲弔唁代表團」入境，知情人士指出，「陸方弔唁團被外界誤解太深，這些都是真實過程。這次陸方釋出很大誠意，台灣方面卻沒有相對應善意，甚至惡意造謠，非常傷害兩岸宗教交流情感。」

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