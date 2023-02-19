王毅稱台獨想改變現狀　陸委會：台海現狀是「兩岸互不隸屬」

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日表示，台灣問題的現狀就是「台灣自古就是中國的一部分」，想要改變這一現狀的是台獨勢力。對此，陸委會19日回應，台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，未來更不會是。

陸委會提到，台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，絕非中方矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」，此一企圖誤導各國的對台政治主張也從未被國際社會所認同。

▼中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（圖／路透）



陸委會強調，「中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，未來更不會是。」

陸委會指出，慕尼黑安全會議宗旨是透過對話維護和平、防止衝突風險，「正當世界共同譴責俄羅斯發動對烏戰爭一周年之際，各方對維護台灣安全的關注及我方捍衛主權民主的意志更為升高。」

陸委會還說，北京缺乏道德勇氣譴責俄國侵略，反將全球反對威權侵略擴張的「共識」視為「雙標」，只會加深國際社會質疑反對，「我們也再次呼籲中共當局調整對台脅迫思維，負責任地維護區域安全、務實理性改善兩岸關係。」