美眾院中國委員會主席密訪外交部　李淳曝關注「這議題」

▲蓋拉格（Mike Gallagher）上周低調訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）於2月17日至2月20日低調訪問台灣，期間曾拜會總統蔡英文等政要，引發關注。外交部政務次長李淳23日受訪說明，所有美國訪客都很關心台美21世紀貿易倡議談判等議題，透過訪問可以增進雙方的了解，並展現美國對台灣的支持。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會證實說，蓋拉格曾經於2月17日至2月20日訪問台灣，在台期間曾拜會蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，以及拜會我國產業界人士，訪台期間曾就台美共同關切的議題，以及強化台美關係，深入與國內各界交換意見。

對此，當時代表接待訪賓的李淳今天下午接受媒體聯訪時，被問及蓋拉格訪台時關心哪些議題？李淳語帶保留說，所有的美國訪客來台都很關切台美21世紀貿易倡議談判等議題，其餘的關切事項就以其發言為主。

李淳強調，台灣歡迎所有來自美國等世界各國重要訪客，他們的到訪一方面顯示對台灣的重視，此外也反映他們對台灣的支持，更重要的是，可以透過訪問增進彼此的了解，因為當面交流當然會去增進了解最好的方式，所有的訪客都是如此，蓋拉格主席的來訪，當然也是相同的意義。

李淳表示，外界可能覺得蓋拉格主席訪台的身份有點敏感，不過，實際上其性質與本月率團訪台的美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna, D-CA）相同，就是表現美國對台灣的支持，更重要的是，透過來訪來增加相互的了解。

媒體追問，近年美國國會議員率團訪台，都蠻樂於向外界分享來台訪問的訊息，但為什麼蓋拉格此次訪台特別「秘密」？李淳重申，他沒有參與來訪行程規劃，不清楚當時如何形成共識的。