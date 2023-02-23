台日友好！台灣友之會長參訪自來水博物館　見證水道百年發展史

▲北水處副處長張順莉與會長黑須隆一一行人合影留念。（圖／台北自來水事業處提供）

記者江采蓁／台北報導

「日本台湾友の会（日本台灣友之會）」會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一共10位貴賓，今（23）日來到自來水博物館參訪，在台北自來水事業處副處長張順莉的陪同下，特地向台北水道先驅－巴爾頓的銅像致意，雙方也在銅像前合影紀念，還觀覽了「飲水思源頭」紀錄片且參訪自來水博物館，一起為台日友好及水道發展史留下見證。

北水處表示，台北自來水起源自1909年，由當時日本政府委請英國衛生工程技師巴爾頓先生進行水源選址並規劃設計台北水道，為台北水道的先驅，而日本政府就於1919年在台北水道水源地設置銅像以茲紀念，但於二戰時期佚失，為感念其對台北自來水的功績，歷經102年後，在2021年3月30日於自來水博物館右側設置巴爾頓廳，復原巴爾頓銅像並舉辦揭幕儀式。

黑須隆一表示，本次參訪自來水博物館，除了能感受到日本與台灣之間深厚的情誼外，也對前人開拓水道的精神感到欽佩。北水處補充道，黑須隆一致力於台日關係發展，擔任東京都八王子市市長時積極推動台日城市外交，日本台灣友之會亦在復原巴爾頓銅像一事中，協助接洽事宜、促成銅像復原，且黑須隆一也偕同「巴爾頓傳奇」一書的翻譯者鄧淑瑩、鄧淑晶二位女士在書上留下簽名紀念並做為自來水博物館的館藏。

張順莉強調，前人篳路藍縷地從無到有建設自來水施設，用其前瞻的眼光讓後人得以受惠，希望未來與黑須會長等日本友人能持續交流。她表示，而北水處也會不斷精進，持續進行包含20年供水管網改善計畫及翡翠水庫原水管工程等，為大台北自來水用戶提供更優質的台北好水。

▲黑須隆一與張順莉和巴爾頓銅像致意合影。（圖／台北自來水事業處提供）