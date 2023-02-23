批美官員「共軍攻台論」自相矛盾　陸國防部：解放軍以行動說話

▲解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國中情局局長伯恩斯（Bill Burns）和國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）近期先後對「共軍攻台論」提出看法，在時間點上出現矛盾。對此，大陸國防部發言人譚克非今（23）日表示，「解放軍將以行動說話，採取必要措施堅決挫敗任何台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。」

▲美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）。（圖／達志影像／美聯社）

消息指，CIA局長伯恩斯曾宣稱，北京政府命令解放軍在2027年做好攻台準備，另據瑞特納（Ely Ratner）在美國國會聽證會上表示，大陸雖有犯台意圖，但確信2030年前不會對台有重大侵犯。兩者所提出的時間點和論述遭外界質疑出現矛盾。

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／翻攝自陸國防部官網）

譚克非表示，美方時常發表這種自相矛盾的言論，「我想強調的是，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，不容任何外來干涉。無論美方說什麼，都改變不了中國統一進程，動搖不了我們捍衛國家統一和領土完整的決心意志。」

譚克非指出，「凡今之人，莫如兄弟，兩岸同胞是一家人。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。」

譚克非強調，如果民進黨當局執迷不悟，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，一味推高兩岸對立對抗，甚至不惜將台灣同胞置於危難境地，「中國人民解放軍將以行動說話，採取必要措施堅決挫敗任何「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。」

