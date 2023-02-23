護照申辦量激增　外交部領務局擬借大型場所擴增櫃檯

▲民眾排隊申辦護照。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國境解封後護照申辦量激增，申辦護照人潮持續偏高，每天已領取號碼的民眾仍須等候相當時間才能遞件。外交部領務局宣布，為進一步提供更寬敞的等候空間並縮短等候時間，領務局刻於台北、台中洽獲借用鄰近大型場所，全力進行相關擴充籌備事宜，預計於近期即可大幅擴增護照申辦的場地及櫃檯。

領務局說明，先前為改善因護照申辦量激增，造成民眾須在領務局大廳的有限空間內久候情形，先後於今年1月初將預審書表及取號櫃檯移至新擴大的南棟一樓大廳，2月中旬更進一步取消預審制，改採直接發放號碼牌措施，讓民眾到場即可於短時間內領取號碼牌；2月20日起領務局再大幅提高網路預約名額從每日480名增至每日1500名，並開放提前60日便可預約，讓更多民眾依照網路預約時間來局遞件申辦即可，無須在現場久候。

領務局表示，將持續相應推出一連串改革措施以改善申辦護照的流程外，仍將續就如何擴大服務量能研提其他加強方案。此外，外交部及領務局同仁也已實施相互支援，持續加班趕製護照，以確保民眾領照無虞。

領務局表示，在此申辦護照高峰期，領務局再次呼籲有換發護照需求的民眾可善用網路預約系統先行預約送件時間，首辦者可利用戶政事務所一站式服務收件，換發者可委託旅行社辦理；而暫無換發需求者，可等到此高峰期過後再來申辦，以節省寶貴時間。