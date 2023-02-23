　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

微風集團遭駭90萬個資網上賣　刑事局：駭客IP來自香港、瑞士

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局對微風集團個資外洩做出回應，圖為該局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

台灣微風集團資料庫內90萬會員個資、訂單及集團供應商、發展計畫多達150G海量個資驚傳遭不明駭客PO上論壇兜售，微風集團證實接到勒索信，已經報警處理；對此刑事局證實，2月15日接獲微風集團由資訊部門人員代表出面報案，並檢附駭客惡意登陸檔、恐嚇電郵等關鍵證據，據信微風集團並未妥協，報案當天就對外公告，且會更新系統，暫時暫停會員點數活動，允諾加強系統安全並全面修改登入帳密。

刑事局透露：根據駭客論壇「Breach Forums」有外籍網友PO文，表示竊得微風百貨內部資料，包含該公司內部業務資料、相關供應商細節，以及規模龐大逾90萬筆會員個資、訂單明細及付款相關資訊，犯案駭客披露總竊取的資料量超過150GB，駭客並允諾購買會附上所有會員的帳號密碼，等於讓曾在微風消費的民眾個資將有被窺視、竊取風險。

據傳微風集團接獲恐嚇電郵後，第一時間向行政院數位發展部回報，但數位發展部知悉掌握駭客登入IP等關鍵資訊，要求微風集團同步向檢警報案展開追查，檢警目前掌握駭客使用位於香港的IP登入位置發送恐嚇電郵，但15日凌晨駭客也曾多次利用位於歐洲瑞士的網路惡意登入微風集團的商務平台伺服器，警方獲取相關駭客登入檔後，將循線展開追查，初步判定是不明駭客從境外入侵電腦的資安犯罪事件。

由於駭客事後透過國外網路論壇兜售竊取的會員資料，入侵竊取個資的網路登入地點位於瑞士境內，加上發送勒索電郵的歹徒IP位於香港，檢警指出：微風集團個資大量外洩係屬歐洲駭客集團所為？還是對岸專業網軍精心策畫？因上網地點分散在歐亞兩地，犯案者身分有待檢警專案小組後續追查釐清。

23日上午台灣專案小組已透過刑事局國際刑警窗口，將駭客登入微風集團伺服器的登入紀錄檔轉交給歐洲國際刑警組織，希望能透過跨國國際警務合作，鎖定釐清涉案駭客的真實身分，另外警方也將回溯微風集團相關遭駭伺服器，電腦主機進行數位鑑識，以釐清駭客潛伏伺服器時間及惡意入侵的手段。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

ET快訊
快訊／小甜甜開戰家暴尪！　拎12萬名牌包現身
快訊／高雄月票方案出爐！　搭到飽只要399
天空霧茫茫！高雄驚見「上萬蜜蜂群」　騎士慘被螫
郭書瑤認：婚前必試車！　親揭理想條件
快訊／6000元來了！　正式公告「5種領錢方式」
26歲正妹是蛇頭！　手機驚見「男穿女內衣褲受虐」
他曬早餐店叫貨單打臉炎亞綸！　狠酸：不是缺蛋是「缺幻覺」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

73歲翁開房設局！下體狂蹭20歲櫃姐翹臀　她哭衝廁所向男友求救

離婚官司開打！小甜甜遭家暴開戰嫩尪　拎12萬名牌包兩字回應媒體

超商裡吸毒！新北男蹲廁所超過1小時　眼神渙散「鼻孔白粉」露餡

高雄天空霧茫茫！騎士定睛一看「全是蜜蜂」　下秒手腕慘被螫傷

快訊／南化台20線轉179線關山方向砂石車車禍　搶救2人脫困送醫

快訊／新北廂型車撞分隔島「四輪朝天」躺路中　駕駛自行脫困

微風集團遭駭90萬個資網上賣　刑事局：駭客IP來自香港、瑞士

2賭場隱身中山區大樓「上下樓同時攻堅」　幕後藏鏡人曝光

賓士掛假車牌駕駛昏睡　警驚見他大腿上1把槍…街頭圍捕還查到毒

快訊／國1北向東湖交流道「3車追撞」！　車流紫爆回堵5km

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

73歲翁開房設局！下體狂蹭20歲櫃姐翹臀　她哭衝廁所向男友求救

離婚官司開打！小甜甜遭家暴開戰嫩尪　拎12萬名牌包兩字回應媒體

超商裡吸毒！新北男蹲廁所超過1小時　眼神渙散「鼻孔白粉」露餡

高雄天空霧茫茫！騎士定睛一看「全是蜜蜂」　下秒手腕慘被螫傷

快訊／南化台20線轉179線關山方向砂石車車禍　搶救2人脫困送醫

快訊／新北廂型車撞分隔島「四輪朝天」躺路中　駕駛自行脫困

微風集團遭駭90萬個資網上賣　刑事局：駭客IP來自香港、瑞士

2賭場隱身中山區大樓「上下樓同時攻堅」　幕後藏鏡人曝光

賓士掛假車牌駕駛昏睡　警驚見他大腿上1把槍…街頭圍捕還查到毒

快訊／國1北向東湖交流道「3車追撞」！　車流紫爆回堵5km

73歲翁開房設局！下體狂蹭20歲櫃姐翹臀　她哭衝廁所向男友求救

台中人最愛看哪本書？冠軍是這本…零負評女神作品也入列

熊熊出國「家當全走失」崩潰！這次掉最多東西傻眼：手機也不見了

家裡沒熱水器！他獨居「只能擦冷水澡」　基金會一手包辦

麥寮鄉斥資8500萬建棒球場　吉日動土「這群黑腹帥」擔綱禮生

經典賽自辦、官辦熱身賽　愛爾達提供完整直播

米蘭時裝周／宋慧喬神顏合體許光漢！FENDI百褶裙、多口袋包大玩浪漫龐克

偷拍學生在教室床戰　變態師「看到凍未條」要脅女學生和他壞壞

離婚官司開打！小甜甜遭家暴開戰嫩尪　拎12萬名牌包兩字回應媒體

超商裡吸毒！新北男蹲廁所超過1小時　眼神渙散「鼻孔白粉」露餡

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

女子疑醉酒躺海邊慘遭浪捲走　救起無心跳送醫不治

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

落漆「總統府副秘書長」　找6上市櫃喬事情一因破功

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

正妹是女蛇頭！手機驚見「男穿女內衣褲受虐片」

即／蕭景田現金買票　士檢火速起訴

即／台中塑料工廠大火！消防出動8分隊搶救

更多熱門

相關新聞

神秘女角頭「抓豬」手法曝　1人200萬賣到柬埔寨

神秘女角頭「抓豬」手法曝　1人200萬賣到柬埔寨

新竹黑幫天橋幫新橋會幹部陳男與具有竹聯幫海竹堂背景的謝女，以及太陽聯盟幹部王男共組人口販運集團，從去年底陸續拘禁控制4民眾自由，並以「到漁港當清潔工」為幌子，打算以每人200萬元代價買給黑幫販售到柬埔寨，刑事局偵二大隊接獲情資後先後多次行動，陸續逮捕謝女、陳男等7名涉案黑幫成員，成功救出4名被害人。

資優生買毒老父怒趕藥頭　追出北台最大販毒網路

資優生買毒老父怒趕藥頭　追出北台最大販毒網路

陳建仁證實北北基桃交通月票將拍板

陳建仁證實北北基桃交通月票將拍板

陳宗彥召妓醜聞扯出派系內鬥　陳建仁：尊重司法

陳宗彥召妓醜聞扯出派系內鬥　陳建仁：尊重司法

小心解除分期詐騙　女師連匯20次痛失41萬

小心解除分期詐騙　女師連匯20次痛失41萬

關鍵字：

刑事局國際刑警駭客微風廣場歐洲瑞士

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面