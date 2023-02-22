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神秘女角頭「抓豬」手法曝！徵清潔工剝2層皮　1人200萬賣到柬埔寨

記者張君豪／台北報導

新竹黑幫天橋幫新橋會幹部陳男與具有竹聯幫海竹堂背景的謝女，以及太陽聯盟幹部王男共組人口販運集團，從去年底陸續拘禁控制4民眾自由，並以「到漁港當清潔工」為幌子，打算以每人200萬元代價買給黑幫販售到柬埔寨，刑事局偵二大隊接獲情資後先後多次行動，陸續逮捕謝女、陳男等7名涉案黑幫成員，成功救出4名被害人。

▲刑事局22日宣布偵破竹聯幫天橋幫太陽聯盟共組跨境販運人口集團逮捕7人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局22日宣布偵破竹聯幫天橋幫太陽聯盟共組跨境販運人口集團逮捕7人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局日前接獲情資，天橋幫幹部陳男（32歲、有詐欺、毒品、洗錢前科）與謝女（30歲、毒品詐欺前科）及太陽聯盟王男（25歲）共組收簿、人口販運集團，以介紹工作名義誘騙被害人應徵加以拘禁，該集團以此手法先後誘騙4被害人拘禁集中管理。

▲刑事局22日宣布偵破竹聯幫天橋幫太陽聯盟共組跨境販運人口集團逮捕7人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲情資後會同桃園市龜山分局、新竹縣橫山分局、新竹市第二分局共組專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，警方查出陳男為賺販運台人每人200萬元獲利，連自己兒時玩伴鄰居何男也騙，以介紹何等人「到漁港清潔漁船、刮魚鱗」清潔工為由，陸續誘騙4位民眾上門應徵並加以拘禁看管。

期間陳男教唆小弟把被害人押到新竹市東區某商旅拘禁，期間要被害人交出存摺、提款卡辦理人頭帳戶，並辦理多家電信公司的電話門號充作犯案聯絡手機，該集團先後藉此手法拿到被害民眾7個名下帳戶，警方後來掌握謝女要在桃園市永安漁港把被害人交給跨境販運的其他黑幫，逮捕謝女並救出其中一名被害人。

▲刑事局22日宣布偵破竹聯幫天橋幫太陽聯盟共組跨境販運人口集團逮捕7人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男為規避警方查緝，將自己的黑色BMW轎跑車貼膜改成白色車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

專案小組續追幕後藏鏡人陳男，陳為躲避查緝，居然將日用的白色BMW轎跑車包膜改成黑色車，並貼上同款車型的車牌以AB車方式上路規避警方追查，但刑事局幹員仍在1月5日鎖定他落腳在新竹市東區某商旅，警方發動攻堅逮捕陳姓主嫌及吳、楊等同案共犯，並順利救出被害人。

▲刑事局22日宣布偵破竹聯幫天橋幫太陽聯盟共組跨境販運人口集團逮捕7人。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方清查，發現陳男利用搜刮來的人頭帳戶提供其他詐團匯款，短期間內帳戶就湧入高達750萬台幣贓款，專案小組並在去年12月初搜索該集團位於頭份市區據點，起獲印製新台幣千元偽鈔的印表機、裁紙機及偽鈔半成品，陳男集團除販運台灣民眾外也嘗試印製偽鈔，所幸在流入市面前遭警方查獲。

警方在2月7日、17日收網，逮捕彭、林、王男等涉案成員，總計逮捕7人到案，警訊後依人口販運、詐欺、偽造貨幣等罪嫌移送桃園地檢署複訊，主嫌陳男、謝女經檢察官聲押獲准，其餘同案共犯3-10萬元交保候傳。

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