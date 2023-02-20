資優生買毒老父怒趕藥頭　黑幫拉槍套恐嚇慘了！3億毒品被抄滅

記者張君豪／台北報導

家住宜蘭一名資優生，高中第一名從學校畢業，後來卻因交友不甚染上毒癮；2022年他經常半夜凌晨外出，老父擔心他交到壞朋友，去年7月尾隨兒子外出，結果發現他居然到便利商店外跟藥頭購買毒品咖啡包，父親盛怒之餘上前趕走藥頭，未料此舉卻惹惱有黑幫背景的小藥頭盧男、許男等人，當場亮槍恐嚇，嚇得被害人事後報警，警方據此展開追查。

▲刑事局偵三大隊破獲北台灣最大的毒咖啡販毒網路，起獲市價逾3億的K他命毒品。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊指出，去年7月底新北警方受理這起案件後，老父到案控訴：子本來乖巧優秀，還是學校第一名畢業的高材生，未料交友不慎，遭到毒品的魔爪傷害，不但精神出狀況，行為乖張，甚至出現幻覺及傷害他人行為，老父親沉痛控訴毒品害他美滿家庭破碎，到場制止兒子購買毒咖啡包卻遭藥頭亮槍嗆聲，甚至當場拉滑套要他滾遠點！毒販氣焰囂張讓他無法忍受，憤而報警求助。

刑事局偵三大隊會同台北市刑大、南港分局、新北市海山、永和、樹林分局、桃園市刑大、龍潭、桃園分局、宜蘭縣刑大、礁溪分局、彰化縣鹿港、芳苑、和美分局共組專案小組追查，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方鎖定該販毒咖啡集團行銷網路片及北北基及桃園、宜蘭彰化等地，幕後操盤首腦為竹聯幫明仁會重要幹部的毒品通緝犯方男（27歲）及方男左右手蘇男、藍男（27歲、明仁會成員），專案小組調查發現，竹聯幫明仁會的販毒網路遍及宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市及彰化縣等12個行政區，儼然北台灣最大販毒組織。

▲刑事局偵三大隊破獲北台灣最大的毒咖啡販毒網路，圖中編號1為明仁會方姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組歷經年餘監控，分別向新北、宜蘭地檢署、法院聲請14張拘票、20張搜索票，並出動刑事局除暴特勤隊總計動員102名警員，兵分17路分赴台北、新北、桃園、宜蘭、彰化市搜索，先後逮捕方姓主嫌，幹部及各地要投共19人。警方鎖定明仁會利用承租有門禁的社區大樓充作毒咖啡包分裝工廠的犯罪手法，同步搜索位於新北市中和、樹林區、桃園等3處毒咖啡包分裝場。

▲警方在彰化K他命倉庫逮捕看守毒品的幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

並於1月9日持搜索票7張、拘票4張鎖定明仁會位於彰化縣的毒品倉庫搜索，當場起獲市價逾3億元新台幣、重達125公斤的K他、4-甲基甲基卡西酮11公斤、一粒眠4公斤、硝甲西泮1公斤等三、四級毒品以及毒咖啡包成品5769包，查扣販毒所得現金72萬餘元、攪拌器、分裝、封口機具5批，北台灣最大的毒咖啡販毒網絡就此被清除，警方這次行動先後逮捕32名販毒集團成員到案。

警訊後依觸犯《毒品危害防制條例》將涉案成員移送，其中包含方姓幹部在內等4人由於涉案情節重大、犯後態度不佳拒絕透露案情，遭檢察官聲請羈押禁見獲准。

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