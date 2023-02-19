小心「解除分期」詐騙　碩士女師連匯20次痛失41萬

▲19日刑事局公布高風險賣場籲民眾勿輕信解除分期話術。（圖說／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警方近日對假電傷客服結合假銀行來電要求民眾解除分期付款騙匯提出警告！刑事局165反詐騙專線統計2月6日起至2月12日止，民眾遭「解除分期付款」詐騙案共計有302件，高風險賣場共有8家，包括「蝦皮拍賣」達81件、「車庫娛樂」達53件、「誠品書局」36件 、「鞋全家福」36件、「i3Fresh愛上新鮮」15件、「7-11賣貨便」13件、「旋轉拍賣」13件)、 「Magic Hour」11件。

警方指出，北市1名擁有碩士高學歷的李姓女教師（30歲）日前接到假冒檸檬大叔「蜂蜜檸檬膠囊」客服人員的詐騙電話，對方佯稱李女的帳號款項進出錯誤，須轉接銀行處理，歹徒再假冒中國信託銀行人員誆稱帳務錯誤，要求他操作網銀更新個資，女教師匯款後數千元，發現對方有將錢如數匯還，便卸下心防，陸續依對方指令匯款，但歹徒佯稱沒收到匯款，求重匯女教師連匯款20次，李女才發現匯出的錢對方未再匯還，經撥打165專線詢問才發現自己遭詐騙損失達41萬元。

桃園市另名23歲林女大學生日前接到假冒「誠品書局」網路客服詐騙電話，對方謊稱因資料誤植，導致重複訂購12期，林女會遭重複扣款12次的情形，為避免被連續扣款，歹徒要林女按照指示操作ATM解除分期付款，林女因此依詐騙集團指示至ATM操作3次，共遭詐騙4萬9千元。

刑事局指出，近年「ATM解除分期付款」始終占據詐騙手法排行榜前5名內，詐團會透過非法管道取得民眾網路交易紀錄，假冒店家、銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的銀行客服電話，藉此取信被害人。

警方呼籲民眾接到該類電話時，切勿輕信、只要聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等關鍵字就是詐騙，ATM只能「提款」跟「匯款」，不具備解除設定分期、身分驗證及退錢功能。民眾若遭遇上述可疑電話，歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢查證。

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