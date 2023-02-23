侯友宜選2024口風會越來越鬆？　郭正亮分析：五月中後才會正式宣布

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜選2024口風漸鬆？　郭正亮分析：五月中後才會正式宣布

▲新北市長侯友宜出席行政院會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨2024總統大選如何布局各界關注。檯面上呼聲相當高的新北市長侯友宜被問到類似問題時口風都很緊，對此，前立委郭正亮說，新北議會開議後侯友宜口風才會越來越鬆，但他應該在5月中以前都不會正式宣布，國民黨還有得耗。

郭正亮在《大新聞大爆卦》表示，新北議會開議提前一點到4月，幾乎可以預期議員們就是會問他什麼時候要選，「我猜他的估計是，在民進黨的圍攻下，5月口風會越來越鬆」。

郭正亮指出，侯友宜總是要讓人覺得他是在外界期望下才出來選，因為他才上任沒多久，他總是會這樣想，但其實也沒太多人在乎他落跑，之前民進黨的林佳龍打他這個還是輸46萬票，可是侯友宜總是覺得形式跟實質都還是想要做到他能做的最大限度，「我的感覺啦！我認為他在5月中以前不會正式宣布，國民黨還有得耗」。

侯友宜日前出席道路交通安全督導會後受訪，被問到《美麗島電子報》最新公布的民調，強調自己身為新北市長，尤其在北台灣區域治理上，新北市扮演非常重要的角色，期待從北部區域治理，到中部區域治理，到中南部區域治理，都能一起並肩作戰讓台灣更好。

侯友宜說，台灣需要的是共好，有這樣的觀念，一起不分你我讓台灣共好，台灣才能永續發展，這樣就是在做對的事情，期待用這樣的方式，變成大家的共識。

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