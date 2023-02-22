賴清德邀新北里長同車視察！藍基層憂心　急回防為侯友宜固椿

▲藍基層為侯友宜固椿。（圖／簡榮宗提供）

記者崔至雲／新北報導

面對2024總統大選，副總統賴清德動作頻頻，日前更回萬里區老家，聽取地方民代建言，還邀里長共乘副總統座車一同視察。對此，新北市第12選區立委擬參選人簡榮宗表示，賴的「暖心舉動」讓他驚得立馬回防萬里，透過當地里長舉辦近百人的志工聚會，替藍營固椿，不讓賴越雷池一步。

簡榮宗指出，他近日看到一則新聞提到，賴清德今年初邀萬里區里長王傑倫到家裡聽取地方建言，並邀王傑倫同乘副總統座車，在萬里區繞一圈，里長向賴請命，盼引進更多特色店家活絡萬里經濟。沒多久賴更親自打電話給里長，表示相關建議已經在著手進行。

據了解，副總統邀里長同車視察，確實讓地方民眾感到「賴副誠懇與溝通的細緻，令人備感暖心」。不過，有當地民眾也質疑，賴已經當3年副總統，也曾任行政院長，以前不是就應該有很多機會好好建設故鄉萬里嗎？為何總統大選接近才演這齣？

簡榮宗指出，賴清德老家在新北市萬里區，但2022年市長選舉，侯友宜得票率62％。兩位總統熱門人選，一個故鄉在萬里，一個本命區是新北，拔椿VS固椿？侯賴都有不能輸的壓力。

簡榮宗近來與基層互動頻繁，王傑倫熱心協助簡榮宗，邀集近百位的志工朋友以及萬里當地有名的阿琴姐聚會，聽取地方人士的意見，簡榮宗也將萬里地方的選戰資訊，傳達給侯友宜團隊。

簡榮宗說，萬里區里長建議傳統市場改建新型市集、停車場及多用途體育館等，新北市政府已經評估。簡榮宗表示，他會像侯友宜一樣，好好做代誌，而不是到選舉才出現，相信民眾都會很有感。

