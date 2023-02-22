　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德邀新北里長同車視察！藍基層憂心　急回防為侯友宜固椿

▲▼ 藍基層為侯友宜固椿 。（圖／簡榮宗提供）

▲藍基層為侯友宜固椿。（圖／簡榮宗提供）

記者崔至雲／新北報導

面對2024總統大選，副總統賴清德動作頻頻，日前更回萬里區老家，聽取地方民代建言，還邀里長共乘副總統座車一同視察。對此，新北市第12選區立委擬參選人簡榮宗表示，賴的「暖心舉動」讓他驚得立馬回防萬里，透過當地里長舉辦近百人的志工聚會，替藍營固椿，不讓賴越雷池一步。

簡榮宗指出，他近日看到一則新聞提到，賴清德今年初邀萬里區里長王傑倫到家裡聽取地方建言，並邀王傑倫同乘副總統座車，在萬里區繞一圈，里長向賴請命，盼引進更多特色店家活絡萬里經濟。沒多久賴更親自打電話給里長，表示相關建議已經在著手進行。

據了解，副總統邀里長同車視察，確實讓地方民眾感到「賴副誠懇與溝通的細緻，令人備感暖心」。不過，有當地民眾也質疑，賴已經當3年副總統，也曾任行政院長，以前不是就應該有很多機會好好建設故鄉萬里嗎？為何總統大選接近才演這齣？

▲▼ 藍基層為侯友宜固椿 。（圖／簡榮宗提供）

簡榮宗指出，賴清德老家在新北市萬里區，但2022年市長選舉，侯友宜得票率62％。兩位總統熱門人選，一個故鄉在萬里，一個本命區是新北，拔椿VS固椿？侯賴都有不能輸的壓力。

簡榮宗近來與基層互動頻繁，王傑倫熱心協助簡榮宗，邀集近百位的志工朋友以及萬里當地有名的阿琴姐聚會，聽取地方人士的意見，簡榮宗也將萬里地方的選戰資訊，傳達給侯友宜團隊。

簡榮宗說，萬里區里長建議傳統市場改建新型市集、停車場及多用途體育館等，新北市政府已經評估。簡榮宗表示，他會像侯友宜一樣，好好做代誌，而不是到選舉才出現，相信民眾都會很有感。
 

ET快訊
退役國手墜谷亡！曾遠征蒙古挑戰700km完賽
快訊／被控與王建民有婚外情！女辣醫一句話回應了
去年股東會紀念品爆紅！　開發金今年改送這個
快訊／控辣妻外遇王建民　名醫夫印出「4萬則對話紀錄」
快訊／SBL球員肢體衝突開罰！教練、裁判也被懲處
清淨海今入列！　3檔興櫃個股被列注意股
點名連勝文「邊罵AZ邊偷打」　楊蕙如二審賠更多
獨子遭落石擊中墜谷亡　前立委林豐喜悲慟：讓他回歸山林吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／巴拉圭僑團挺賴清德選總統　預告成立南美洲海外後援會

護海公投領銜人公開基隆市府1公文　「最害怕公投的是他」

藍營區黨部關門　秦慧珠批「整天吵選立委」：有誰關心黨工失業？

陳椒華指控台南學甲壘球場弊案　地方人士：搞不清楚狀況炒聲量

直擊／江聰淵擬選宜蘭立委　今赴黨中央會賴清德

北市府樓梯堆雜物！議員憂影響避難速度　轟蔣萬安「公安聯檢」淪作秀

賴清德：民進黨支持基礎沒有潰散　盼找回年輕人認同

葉元之揭調整蛋價要農委會點頭　砲轟陳吉仲卸責：說謊！

賴清德昔提3理由反對　民進黨總統初選可望納手機民調

缺蛋、缺水又缺電！　柯志恩批：「先否認再想藉口」讓人民反感

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

快訊／巴拉圭僑團挺賴清德選總統　預告成立南美洲海外後援會

護海公投領銜人公開基隆市府1公文　「最害怕公投的是他」

藍營區黨部關門　秦慧珠批「整天吵選立委」：有誰關心黨工失業？

陳椒華指控台南學甲壘球場弊案　地方人士：搞不清楚狀況炒聲量

直擊／江聰淵擬選宜蘭立委　今赴黨中央會賴清德

北市府樓梯堆雜物！議員憂影響避難速度　轟蔣萬安「公安聯檢」淪作秀

賴清德：民進黨支持基礎沒有潰散　盼找回年輕人認同

葉元之揭調整蛋價要農委會點頭　砲轟陳吉仲卸責：說謊！

賴清德昔提3理由反對　民進黨總統初選可望納手機民調

缺蛋、缺水又缺電！　柯志恩批：「先否認再想藉口」讓人民反感

倒垃圾見人妻恐怖瘀青！鄰居急報警救命　真相讓眾人笑了

萬海第4艘艘1.3萬箱新造船「瀚春輪」命名　將投入南美西岸航線

摩爾多瓦總理：俄羅斯「計畫入侵」　已準備好面對威脅

橫濱「會動的鋼彈」延長至明年3月　網友建議：至少留3小時才看得完

3分鐘搞懂碳詞典：內部碳定價

辛苦賺錢養女友！外送哥送5萬名牌包被嫌爆　她秒搭上「帥氣鮮肉」

快訊／巴拉圭僑團挺賴清德選總統　預告成立南美洲海外後援會

金鐘主持人「砸百萬元發片」　製作人全都超大咖：此生無憾了

高中木聯／南英涂兆緯剛練投被球速嚇到　郭天信是永遠的偶像

基隆3／1起亂丟垃圾罰2400元　謝國樑：研議提高檢舉獎金

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

蔡正元揭美「毀滅台灣計畫」　外交部駁斥

全台「蛋蛋危機」！陳吉仲道歉

台美重大突破！　吳釗燮進華府地區

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

國民黨高層：將徵召侯友宜選總統

2024總統「三腳督」街頭民調　他拿近5成

徐巧芯寫給秦慧珠的公開信！　喊話「不是仇人」只想要公平初選

快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　中科院曝肇因

沒政府？彰化母子受虐報警3次都被「喬掉」　監院糾正縣府、縣警局

郭正亮曝藍營「大局條款」為卡侯友宜

立院三讀《疫後特別條例》　將發現金6千元

參選警鐘？郭台銘民調輸賴柯　名嘴曝「這原因」

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文開砲了

王浩宇稱解決「行人地獄」靠公德心

更多熱門

相關新聞

賴清德：支持基礎沒潰散　盼找回青年認同

賴清德：支持基礎沒潰散　盼找回青年認同

民進黨主席賴清德22日表示，民進黨的社會支持基礎並沒有潰散，在疫情衝擊下，受傷較多的年輕人、老年人及社會弱勢、學歷較低的民進黨長期支持者，需要更多政策性的關照，民進黨也要用具體作為，找回年輕人對民進黨的認同。

昔提3理由反對　綠總統初選可望納手機民調

昔提3理由反對　綠總統初選可望納手機民調

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文開砲了

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文開砲了

民進黨2024總統人選4/12出爐　立委名單5月拍板

民進黨2024總統人選4/12出爐　立委名單5月拍板

「從沒聽過大局條款」　連勝文：不用為了不存在的事情去吵

「從沒聽過大局條款」　連勝文：不用為了不存在的事情去吵

關鍵字：

賴清德新北里長侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

曹佑寧霸氣認愛王淨！

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面