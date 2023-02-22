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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文：不說話沒人把你當啞巴

▲連勝文出席《連戰回憶錄》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前拜會立法院前院長王金平，針對2024總統選舉表態希望回到國民黨，代表國民黨參選，此舉卻引爆黨內反彈聲浪，前藍委蔡正元更批「國民黨不是公共廁所」。郭仇恨值真的太高？國民黨副主席連勝文今（22）日受訪則說，沒有意義的事情大家可以少講，不說話沒人把你當啞巴，這時間點大家應該要團結。

郭台銘當年憤而退黨，現在一句「年輕氣盛」就想回國民黨，國民黨內有不同聲音，不願具名的國民常中常委說，地方上有許多反彈郭回黨的聲浪，認為他已對國民黨造成傷害，現在想用一句「年輕氣盛」就帶過是無法讓人買單的。

蔡正元也批「國民黨不是公共廁所」，更稱國民黨若真提名郭台銘，自己要退黨支持賴清德，更嘆說當年郭退黨稱國民黨「分贓腐朽」，讓韓國瑜、朱立倫還有吳敦義3人受盡委屈，應該要有歉意。

連勝文今日下午結束中常會後受訪表示，可能有些人不夠忙，想要顯示自己很忙？所以才放出這些話，自己真的完全沒聽過這些事；至於郭台銘是否仇恨值太高？連直言，沒有意義的事情大家可以少講，不說話沒人把你當啞巴，這時間點大家應該要團結，好好爭取非民進黨人的支持，不需要這些刺激性言語。

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