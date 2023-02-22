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新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪施工圖奧秘

▲新北市圖揭密特色建築設計 一窺臺灣戰後手繪建築圖奧秘。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖揭密特色建築設計，一窺臺灣戰後手繪施工圖奧秘。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

228連假，一起到新北市立圖書館來看展覽吧！新北市立圖書館展出「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」，包括設計國父紀念館的國內重要現代主義資深前輩建築師王大閎、以及東海大學路思義教堂的貝聿銘、八里聖心女中的日本建築師丹下健三等國際知名建築師參與的手繪施工圖，看見建築師形塑建築資產的重要歷程，認識城市美學。

新北市立圖書館王錦華館長表示，建築就像一本打開的書，可以看見城市的變遷，每一塊磚瓦與樑柱的背後可能都是一個大時代的縮影。臺灣現代建築在二次大戰後有了相當大的轉變，不同文化的衝撞，形成了難能可貴的多元發展，不僅是臺灣建築發展最特殊的一個階段，亦具有歷史上的意義。

▲新北市圖揭密特色建築設計 一窺臺灣戰後手繪建築圖奧秘。（圖／新北市立圖書館提供）

王錦華說，此次新北市立圖書館與新北市建築師公會合作推出的「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」，特別展示了臺灣前輩建築師王大閎、張肇康、陳仁和、李重耀、呂阿玉，以及早年在臺灣留下作品的外國建築師的手繪施工圖，展覽至4月13日止。另外2月25日與3月5日上午11時，還有專業的建築師導覽；以及3月5日「台灣戰後教會建築的圖說與建造」建築講座。

除了「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」，還有訴說新北煤礦故事的「朱健炫煤礦攝影展」，「煤礦」在臺灣工業發展歷程中有著不可或缺的地位，板橋早年更是海山煤礦重要的集散中心；礦業紀實攝影師朱健炫從1980年代開始勤走海山、瑞三、平溪等礦坑，拍攝臺灣礦業現場，以及礦工及家眷的生活百態。此次展出60幅攝影作品，透過攝影鏡頭帶大家重新回到礦坑現場，看見曾經為臺灣礦業默默奉獻的無名英雄。

新北市立圖書館表示，「新北煤礦文化沙龍-朱健炫煤礦攝影展」展出至3月31日止，「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」展出至4月13日止，詳細展覽資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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