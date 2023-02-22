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俄烏戰爭將滿周年「數字呈現」慘重代價　光俄軍就死傷18萬人

▲▼ 俄軍坦克損壞，嚴寒天氣下淪冷凍庫。（圖／路透）

▲俄烏戰爭發生1年，挪威估計光是俄軍就18萬人傷亡。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁2022年2月24日下令全面入侵烏克蘭，迄今已造成數十萬人傷亡、多座城市被毀並重創烏克蘭經濟。

隨著俄烏戰爭即將滿一年，法新社用數字說明這場衝突帶來的慘重代價。

●數十萬將士折損
根據挪威最新估計，有18萬俄羅斯士兵和10萬烏克蘭士兵在這場衝突中傷亡；其他西方消息來源估計，俄烏戰爭開打至今，雙方各有15萬人死傷。

相較之下，1979年蘇聯入侵阿富汗導致的長達10年戰爭中，約有1.5萬名蘇聯戰士陣亡。

▲▼烏克蘭首都基輔近郊城市布查。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔近郊城市布查，發現許多平民的遺體。（圖／路透）

●數萬平民死傷
歷經3個月的猛烈轟擊，俄軍去年5月下旬取得對馬立波（Mariupol）的控制權，讓這座烏克蘭東南部港市淪為屍橫遍野、滿是瓦礫堆的「死城」。

基輔稱至少有2萬烏克蘭平民喪命，西方消息人士則說，烏國約有3萬至4萬名平民在衝突中死亡。

聯合國估計有2.1萬平民在戰爭中傷亡，但表示實際數字可能遠高於此。

烏克蘭當局說，至少有400名兒童遇害。

▲▼21歲俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）。（圖／路透）

▲俄烏戰爭期間發生超過6.5萬起潛在戰爭罪行。圖為被判戰爭罪有罪的21歲俄軍士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）。（圖／路透）

●潛在戰爭罪行

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）說，各方在這段期間，大約通報了6.5萬起潛在戰爭罪行。

聯合國調查人員指控俄羅斯在烏克蘭犯下「大規模」戰爭罪，包括轟炸、處決、酷刑和駭人聽聞的性暴力。

基輔指控莫斯科將超過1.6萬名兒童強行驅逐到俄國或由俄羅斯支持的分離主義者控制的地區。

在此同時，若干非政府組織也譴責烏克蘭侵犯俄羅斯戰俘的人權，但規模要小得多。

●戰線綿延1500公里
東部戰線上，多座村莊和城鎮成了廢墟，地上遍布巨大的坑洞。

精疲力盡的士兵躺在泥濘的戰壕底部，而沉悶的砲火聲在頭頂作響。

在綿延1500公里戰線上，被許多烏克蘭士兵稱為「人間地獄」的巴赫姆特鎮（Bakhmut）是雙方激戰的熱點之一。

鎮上仍有數千平民躲在沒水沒電的地窖裡，必須冒著極大風險外出呼吸新鮮空氣、尋找食物、水和燃料。

●重創經濟
世界銀行（World Bank）去年10月表示，在戰爭蹂躪下，烏克蘭2022年經濟料將萎縮35%。

基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）1月估計，烏國基礎設施損失金額高達1380億美元。在這個以出口穀物和葵花籽油聞名的國家，戰爭為農業部門帶來了超過340億美元的經濟損失。

烏克蘭政府表示，約有3000所學校和239個文化遺址受創。

烏克蘭政府、歐盟執委會和世銀的聯合評估發現，烏克蘭戰後重建將耗資約3490億美元。

▲▼ 烏克蘭難民乘船抵達羅馬尼亞邊境。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭難民乘船抵達羅馬尼亞邊境。（圖／達志影像／美聯社）

●數以百萬計難民
聯合國難民署（UN Refugee Agency）表示，自俄烏戰爭爆發以來，已有超過800萬烏克蘭人被迫逃離祖國，成為二戰以來歐洲最大的難民危機。

烏克蘭境內還有超過500萬人流離失所。

莫斯科表示另有500萬人在俄羅斯尋求避難，基輔當局則指控俄羅斯「強制撤離」烏國公民。

●西方軍事援助
根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）截至去年11月的統計，烏克蘭盟友已承諾提供超過400億美元的軍事援助。

上述數字不包括美國、加拿大和幾個歐洲國家1月宣布將向烏克蘭提供的現代主力戰車。

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