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普丁打算2030年「併吞白俄羅斯」　內部文件外流揭露侵略計畫

▲▼ 俄羅斯總統普丁（右）及白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（右）及白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

依據俄羅斯總統普丁辦公室一份外洩的內部戰略文件，俄羅斯計畫併吞鄰國白俄羅斯，時間點就在2030年之前，建立一個由俄羅斯領導的聯盟國家。

綜合外媒雅虎新聞、商業內幕等報導，俄羅斯的這份文件於2021年秋季發布，內容詳述俄羅斯透過政治、經濟、軍事手段，以兩國合併為藉口，全面控制白俄羅斯。其中，文件也審視兩國合併涉及的一系列問題，包括白俄羅斯法律與俄羅斯聯邦法律的協調等。

這將消除白俄羅斯的主權，淪為擁有930萬人口的附屬國，無論在農業、工業、間諜活動、戰爭等方面，都將使得白俄羅斯受制於克里姆林宮，同時也將對白俄羅斯的歐洲鄰國構成安全威脅，像是拉脫維亞、立陶宛及波蘭。目前沒有任何跡象顯示俄羅斯的戰略出現改變。

美國駐歐洲安全暨合作組織大使卡本特（Michael Carpenter）直言，「俄羅斯對白俄羅斯的目標，和對烏克蘭的目標是一樣的，不過在白俄羅斯靠的是脅迫，不是戰爭，（俄羅斯）最終目標仍是大規模整合」。

依據文件列出的時間表，俄羅斯2022年主張在政治、軍事菁英與群眾間塑造親俄情緒，限制親西方勢力在白俄羅斯的影響，修改白俄羅斯憲法把立場傾向俄羅斯；同年，白俄羅斯舉行全民公投取消無核地位，西方認定這是對普丁的讓步，同時俄羅斯也擴大在烏克蘭的軍事存在。

文件也稱，到了2025年，俄羅斯將在白俄羅斯部署更大規模的軍事力量，讓白俄羅斯人民更容易取得俄羅斯護照，親俄團體要在白俄羅斯的政治、軍事、商業領域持續擁有影響力；接著在2030年，俄羅斯要取得白俄羅斯資訊空間掌控權。

熟知內情的西方情報人士透露，這份文件是由「總統跨境合作局」所擬定，此機構是普丁總統行政當局5年前成立的單位，實際任務是對愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭及摩爾多瓦等俄羅斯視為其勢力範圍內的鄰國施加控制。

流亡立陶宛的白俄羅斯反對派人士季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tsikhanovskaya）指出，所謂的聯盟國，是對白俄羅斯人民及白俄羅斯國家地位的威脅，「這不是一個平等的聯盟，這是俄羅斯併吞白俄羅斯的藍圖」。

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