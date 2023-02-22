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普丁拒履行美俄「限核條約」！一文瞭解始末　全球恐迎來核武競賽

▲▼普丁發表國情咨文。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁發表國情咨文。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭將滿一周年，自從美國總統拜登閃電訪問烏克蘭首都基輔，俄羅斯總統普丁旋即發表年度國情咨文，唯一能控制美、俄超級核武強國的軍備控制協議正處於搖搖欲墜的危機。普丁表示，俄羅斯將暫停履行「新削減戰略武器條約」（New START），同時要求為恢復核試爆做準備。

其實，從俄烏戰爭爆發後，俄國去年8月便以局勢緊張為由拒絕美方檢查人員入境。分析指出，全球今後恐將迎來核武軍備競賽的時代。

根據《路透社》、《法新社》等外媒報導，軍備控制協議「新削減戰略武器條約」限制了美國、俄羅斯部署洲際彈道飛彈為載具的核武數量，兩國2010年正式簽署該條約，雙方同意減少部署核彈頭，維持核彈頭數量上限1550枚、洲際彈道飛彈等發射載具不超過700枚，為了確保參與國能夠遵守並維持軍備限制協議，美、俄兩國皆互派檢查員入境檢查。

美國科學家聯盟（FAS）於2021年發表的資料指出，美國保有1357枚核彈頭、俄羅斯則保有1456枚核彈頭，事實上兩國所持有的核彈頭數量皆在《新削減戰略武器條約》的規定範圍內，兩國核武總量占全球核武庫約9成；至於美國國務院則指出，截至2022年9月1日，美國已部署的戰略載具為659枚、俄國則為540枚。

不過，《新削減戰略武器條約》其實存在嚴重缺陷，因為美國川普政府認為該條約並未針對能攻擊敵方空軍基地、攻擊範圍較小的戰術核武數量去做規範，若算上條約規定以外的核武庫，則美國2020年持有5800枚核彈頭、俄國則持有6357枚，實際上俄國擁有的戰術核武庫比美國更為龐大，因此川普政府想和俄國重談限核條約。

▲▼普丁發表國情咨文。（圖／路透）

《新削減戰略武器條約》從2011年2月5日正式生效後，中間一度歷經美國時任總統川普想和俄方重新磋商，因為美國發現俄國所擁有的戰術核武庫數量更為龐大，且俄國TU-95戰略轟炸機、MS16轟炸機光是一架就能攜載16枚核彈頭，然而雙方談判未能成功，至2021年時雙方同意將條約期限延長5年至2026年。

至於為何普丁在睽違一年多舉行的國情咨文中，特別提到俄方將暫停履行《新削減戰略武器條約》？其實新冠肺炎在全球引爆疫情後，雙方派員檢查從2020年以來便已面臨停止，去年8月俄方更以俄烏戰爭局勢緊張為由，繼續中斷美方派遣人員入境檢查，去年11月則繼續推遲新一輪軍備控制的相關談判。

針對普丁決定暫停履行軍備限制條約，美國國務卿布林肯認為，普丁的決定「非常不負責任」；英國、法國也呼籲普丁撤銷暫停履行條約的決定。

《CNN》分析，由於《新削減戰略武器條約》是美俄兩國僅存的核武軍備限制條約，因此普丁暫停履行條約，從長遠來看，恐怕為核武競爭提供機會。

《紐約時報》也認為，自從普丁暫停旅行條約後，不僅美俄兩國間面臨核武軍備競賽，事實上恐將迎來全球核武競賽的時代，曾在美國歐巴馬政府時期擔任軍備管制與禁止核武擴散特助、Global Zero的首席顧問的沃夫薩爾（Jon Wolfsthal）表示，「如今俄羅斯毀約、中國則擴張核武庫、北韓試射導彈、伊朗生產用於核武的濃縮鈾，眼下對於遏制核武與平衡穩定等局勢而言，實在不是太樂觀。」

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