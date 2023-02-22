賴清德：南投立委補選選情出乎意料　林明溱「為子出征」發酵

▲賴清德（左）從2月初以來每周末均前往南投輔選蔡培慧（右）。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投立委補選倒數9天就要投票，民進黨主席賴清德22日於中常會表示，國民黨原本以為「桌頂拈柑（台語，比喻事情極其容易）」就會贏，沒想到國民黨候選人林明溱個人問題最大，這次為子出征漸漸發酵，民進黨未來將以感性訴求，盼「給南投一個機會」。

賴清德會中表示，民進黨秘書長許立明提到，這場選舉打到現在，出乎國民黨原來的預料，本來他們認為「桌頂拈柑」就會贏，因為他們靠的是在南投政黨結構遠勝過民進黨，沒想到提名林明溱一開始民調最高，可是他個人問題最大，反之民進黨候選人蔡培慧個人條件很好，如果大家下去幫忙，或者是打電話給南投的朋友，民進黨未來這個禮拜，用感性的方式，也希望能夠多一個訴求，「就是給南投一個機會」。

賴清德表示，林明溱當立委時用兒子當助理，安排兒子選議員，但沒有當選；當縣長安排兒子當縣黨部主委、安排兒子當縣長特別助理，要安排兒子選立委，所以副秘書長黃建嘉說，林明溱這次參選是為兒子出征，人家花木蘭是代父從軍，林明溱是為兒子出征，這個有漸漸發酵。

賴清德強調，希望我們未來10天左右時間，全力給予幫忙，訴求就是給南投一個機會，不要讓少數人壟斷南投發展，南投近20年來發展是完全比不上，包括屏東、雲林、嘉義縣，請大家來幫忙，選優秀人才，讓南投有一個機會。