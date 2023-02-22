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台南人才培育創佳績　獲勞動部TTQS金牌肯定

▲台南市勞工局及其所轄南門勞工育樂中心開辦多元訓練課程，長期培育勞工職能，榮獲「2022年度TTQS（人才發展品質管理系統）評核」金牌肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局及其所轄南門勞工育樂中心開辦多元訓練課程，長期培育勞工職能，榮獲「2022年度TTQS（人才發展品質管理系統）評核」金牌肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市勞工局及其所轄南門勞工育樂中心開辦多元訓練課程，長期培育勞工職能，並進一步擴散培育效益，攜手大台南總工會協助工會與勞工多元發展，展現人才斜槓價值，榮獲「2022年度TTQS（人才發展品質管理系統）評核」金牌肯定，22日北上行政院新莊聯合辦公大樓B1國際會議廳接受金牌授證。

台南市勞工局打亮人才培育金招牌，2022年度再獲金牌，不僅是唯一地方政府職業訓練機關連續12年榮獲12面金牌，其所轄南門勞工育樂中心所辦理的勞工學苑亦連續榮獲9面金牌，而大台南總工會連續10年蟬聯金牌，三單位參與評核迄今共獲31面金牌，實屬不易。

勞工局長王鑫基表示，城市競爭力要靠人才，而人才則要靠培育，勞工局長期培育勞工提升職能，不僅高標準自我要求辦訓品質，更以「領頭羊」的角色帶領辦訓單位提升培育品質，公、私部門共同攜手強化勞工朋友的職能、增進職場競爭力。

▲台南市勞工局及其所轄南門勞工育樂中心開辦多元訓練課程，長期培育勞工職能，榮獲「2022年度TTQS（人才發展品質管理系統）評核」金牌肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部勞動力發展署賴家仁副署長說：勞動部TTQS評核制度推行至今已邁入第17年，推廣至今有超過19000家企業導入系統，2022年約有1700家企業機構及訓練機構參與TTQS評核，僅有38家企業及訓練機構獲得金牌，獲獎率僅2％，獲獎非常不容易，感謝各單位對人才培育的努力，以提升企業及訓練機構的品質及發展，今天25家金牌授證單位有11家榮獲國家人才發展獎，透過公開儀式表揚，以鼓勵TTQS各訓練單位接軌國際產業脈動，共同為台灣人力訓練發展而努力。

王鑫基局長說，黃偉哲市長非常重視人才培育工作，人才是城市發展的基石，為厚植勞工職能，勞工局開辦多元訓練課程，其中失業者職前訓練、身心障礙者職業訓練強調訓用合一，訓後就業率逾80％；更將人才培育與公益結合，除運用「成果展」呈現培育實績，亦讓習得一技之長的學員透過義賣活動能回饋社會，形成正向善循環。此外，照顧服務員訓練開辦35班次，全國開班數最多，重視居家實習課程，強化照顧實務技巧，該業務更獲勞動部勞動力發展署評核優等。勞工局依不同對象推展人才培育，開辦中高齡、新住民等訓練專班外，更為服務身心障礙者建置「身心障礙人力銀行」，到宅盤點就業需求，適性培訓，協助逾5000人就業，另設置「晴天創意築夢坊展售平台」協助身障者創業，成立迄今銷售額累積達新台幣7500萬的好成績；為增進在職勞工的管理職能，全國首創勞工領袖大學，採階梯式有系統的培育，強化勞動法令、溝通、管理等知識，9成以上學員訓後回饋有助於工作職能提升。

▲台南市勞工局及其所轄南門勞工育樂中心開辦多元訓練課程，長期培育勞工職能，榮獲「2022年度TTQS（人才發展品質管理系統）評核」金牌肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基進一步說，學習是一股活力泉源，能豐富滋養我們的生命，開啟心靈力量，為倡導勞工朋友生活美學知能及終身學習，勞工局所轄南門勞工育樂中心開辦勞工學苑，以提供勞工朋友在工作之餘的休閒、學習管道，抒解工作壓力，促進工作與生活平衡，增進親子互動機會。南門勞工育樂中心秉持「持續改善與創新」的精神，不斷提升辦訓品質，讓勞工朋友們利用勞工學苑各項課程，發展工作領域以外的興趣，讓生活更豐富精彩。

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