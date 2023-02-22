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暴風雨來襲天降大量活魚　「30年內發生4次」他目睹驚嚇：太神奇

暴風雨來襲天降大量活魚　「30年內發生4次」他目睹驚嚇：太神奇。（圖／翻攝自Twitter）

▲澳洲出現天降活魚的奇景。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲內陸地區偏遠小鎮拉賈馬努(Lajamanu)近來發生罕見景象，天氣預報當地將有暴風雨來襲，然而風雨落下時居然夾帶著大量活魚，形成天降活魚的奇異現象，讓當地民眾也嚇了一跳，相關照片在網路上瘋傳。

澳洲廣播公司報導，位於北領地中部塔奈米沙漠(Tanami Desert)附近的拉賈馬努，21日傳出天降活魚的消息，當地議員Andrew Johnson Japanangka表示，「當雨落下來時，我們看到魚也掉下來了，而且當牠們掉落到地面時還活著」。

Japanangka表示，這些活魚從天空掉落到地上，還有一些掉落在屋頂上，「孩子們興奮把魚撿起來放在瓶子或罐子裡，還有很多魚遍布在全鎮的各個水坑中，這是我看過最神奇的事情」。

報導中指出，雖然天降活魚的景象十分罕見，然而當地卻不是第一次發生這樣的事件，該地區過去30年中，類似事件就發生過4次，上一次發生在2010年3月。

當地居民表示，「我早上起來，出門發現街道上面到處都是魚，真的是太神奇了」，據了解，昆士蘭中部內陸小鎮溫頓(Winton)2016年也曾發生過天降活魚的事件。氣象專家認為，可能風雨形成時，上升氣流剛好從水中帶走活魚，才會導致這樣特殊的天氣現象發生。

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