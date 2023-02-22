餐廳打工收到「30萬小費」　女大生當場哭了！神秘男客身分曝光

▲澳洲一名女大生在餐廳打工，竟被男客指定給予1萬美元小費。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

澳洲女大生蘿倫（Lauren）利用課餘時間在餐廳打工，18日竟被一名男性顧客指定給予1萬美元（約新台幣30萬元）小費，當場激動落淚。據悉，對方是白手起家的年輕加密貨幣企業家，在墨爾本近郊的圖拉克地區（Toorak）擁有2棟豪宅，總價值估計達1.2億美元。

7News等外媒報導，蘿倫打工的義式餐廳「吉爾森」（Gilson）位於高級繁華的墨爾本近郊南亞拉（South Yarra），經常有網紅和明星光顧。那桌4人並非常客，比較像是偶然光顧，當天點了牛排、義大利麵和飲料，總額約500美元（約新台幣1.5萬元），其中一人用餐後表明，要給蘿倫鉅額小費。

蘿倫連忙向男客解釋，按慣例小費都會由23名員工平分，但對方堅持她一定要拿走至少7成，否則一毛也不給。雙方來回討論後，蘿倫一人獲得7000美元，其餘22名員工共享3000美元，也就是每人136美元左右。

蘿倫回憶，自己結帳時「讓他們大聲念出數字，因為我想說『如果我太興奮，會愚蠢地多數一個0之類的。』」其他店員也說，男客離開後，整間店都處於震驚狀態，但「蘿倫是一名很棒的服務生，而且這是個富有地區，這一點必須考慮在內。」

蘿倫表示，同事們就像「一個緊密的大家庭」，每個人肯定都想分享自己收到的一部分小費。她獲得這筆意外之財後，決定計畫此生第一次出國旅遊，並且減少打工時數，把更多心思放在課業上。老闆傑米（Jamie McBride）也很開心員工獲得肯定，「整個團隊都感覺非常特別，尤其沒人預期發生這種事情的時候。」