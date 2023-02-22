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人妻全身著火衝到街上「臉幾乎融化」　臨死前淒厲指控：老公放火

人妻全身著火衝到街上「臉幾乎融化」　臨死前淒厲指控：老公放火。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子突然被火燒死，原因仍在調查中。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國曼徹斯特31歲女子阿赫塔(Nosheen Akhtar)被人發現全身著火，慌張跑到街上大聲求救，後來被鄰居幫忙送醫，然而後來仍不治身亡，臨死前她向警方透露，對她放火的人是丈夫馬哈茂德(Waqas Mahmood)，案件正在調查中。

來自巴基斯坦的阿赫塔，2021年7月24日突然衝出她位於大曼徹斯特郡貝里市(Bury)家中，整個人都被巨大火焰吞沒，鄰居見狀嚇了一跳，趕緊幫忙滅火並將她送醫。

阿赫塔臨死前告訴醫護人員布拉德伯恩(Amy Bradburn)，對她放火的人就是丈夫馬哈茂德。布拉德伯恩表示，「她的臉看起來快要融化了，身上也有大面積的燒燙傷，痛苦尖叫懇求我們幫忙」。

馬哈茂德因為手也被燙出水泡，接受治療時向警方表示，妻子突然把白酒灑在自己身上，然而就點火自焚，他試圖用毛巾、毯子等物品幫忙滅火，「我當時問她怎麼了，她就突然自焚」。

路上監視器拍到，全身是火的阿赫塔衝到街上後，身後緊跟著馬哈茂德與兄弟，2人手上都拿著墊子試圖滅火，所以警方後來將馬哈邁德與兄弟無罪釋放，不過本案近來開庭，調查人員指出，阿赫塔在衣服被點燃之前，助燃物很有可能是倒在她的背上，認為她不太可能特別把手伸到背後灑助燃物。

家人透露，阿赫塔2020年返回探望家人時，很不願意回去英國，還難過到不停哭泣，後來通電話時，阿赫塔也時常為了婚姻問題哭訴。死者母親則表示，事發前一天她曾與阿赫塔通電話，對方聽起來心情很好，她不相信對方會突然自焚。目前案件仍在審理中。

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