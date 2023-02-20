慘死度假海灘！男遭「鯊魚啃咬手腿」　水中遊客目睹嚇爆狂游回岸

▲法屬新喀里多尼亞位於澳洲東邊1200公里，以海灘風光著稱，近日卻頻傳鯊魚攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

法國的西南太平洋屬地「新喀里多尼亞」（New Caledonia）是擁有天堂海景的熱帶島群，海灘、珊瑚礁與豐富的海洋生態吸引眾多外國旅客造訪。然而，一名澳洲男性19日在當地游泳，卻在距離岸邊約150公尺處遭鯊魚攻擊，腿部和手臂被啃咬數次，當場死亡。許多遊客當時仍在水中，目睹此狀急忙游向岸邊逃生。

綜合英國BBC、每日郵報報導，這名澳洲59歲男性19日下午5時左右在新喀里多尼亞首府努美亞（Noumea）南部附近一處廣受歡迎的度假勝地「皇家城堡海灘」（Chateau-Royal beach）游泳，他當時距離岸邊約150公尺，而且周邊不僅有一座浮橋船塢，附近也有許多泳客，怎料他竟遭鯊魚攻擊。

目擊者表示，鯊魚朝著男子的腿和手臂咬了幾下，導致他受重傷。在附近駕駛摩托快艇的2名男子衝過去救人，將他送回岸邊，並立刻進行心肺復甦術。幾名急救人員趕來試圖將他救活，但男子仍不幸當場死亡。

當地媒體報導，當時很多人都還泡在水裡，因此目睹了鯊魚攻擊瞬間，人們驚慌失措地游向岸邊逃命。努美亞市長下令關閉該區的大部分旅遊海灘，並捕捉附近水域的虎鯊和牛鯊。因為這已是當地3周以來第3起鯊魚攻擊人類事件，1月29日一名49歲泳者被鯊魚咬成重傷，5天後另一名衝浪者也遇上鯊魚襲擊，幸好驚險逃過一劫。