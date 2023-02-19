紐西蘭「世紀洪災」增至11死！熱帶氣旋重創北島　仍有5千人失聯

▲ 北島豪克斯灣地區大淹水，人類動物都受困。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）襲捲紐西蘭北島經過一周，至少造成11人死亡，仍有數千人失蹤，新任總理希金斯（Chris Hipkins）稱其為「本世紀最大自然災害」。

根據《路透社》，嘉布瑞爾12日襲擊北島最北端後沿東海岸移動，造成廣泛破壞，警方19日表示，受災最嚴重的豪克斯灣地區（Hawke’s Bay）又有2人喪命，使得死亡人數攀升至11人，全國仍有5608人失聯。

▲ NH90直升機出動救援。（圖／路透）

洪災淹沒許多房屋，還沖走農場、橋梁和牲畜，導致部分社區孤立無援，淪為孤島，緊急救援部門及軍方18日派出直升機空投物資。各地重建工作仍在進行，議會團隊正在奧克蘭以西約60公里的沿海地區Muriwai及Piha評估受損房屋。

截至18日全國仍有6.2萬戶停電，其中就有約4萬戶在人口17萬的豪克斯灣。希金斯表示，北島各地人員正「日以繼夜工作」，極力進行修復。

警方也向豪克斯灣、鄰近的Tairawhiti及偏遠地區增派100名警力，並在一座村莊周圍設置路障，以免有人趁火打劫。警官帕克（Jeanette Park）警告，「趁人之危是令人憎惡的行為，我們不會容忍。」