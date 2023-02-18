社區孩子長太像　不孕夫妻一查驚覺「恐怖男假名捐精」成60童生父

▲ 澳洲一處性別友善社區的爸媽，發現孩子們長得很像，一查發現來自同一名捐精者。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多夫妻受到不孕症所苦，因此人工生殖給了一線生機，但由於法規未明，很可能衍生出亂倫問題。澳洲一處性別友善社區的爸媽，發現他們的孩子看起來都很像，當局調查後發現，有一名男子使用假名捐精，現在成為60個孩子的爸爸，讓人震驚不已。

LGBTQI社區的爸媽們在聚會中，發現孩子長相都神似，懷疑有血緣關係，追查下得知，有一名男子用了4個不同的假名，向社區成員捐精，多達60名孩童都是他的骨肉。

不孕症診所「Fertility First」的安妮（Anne Clark）醫師向《太陽先驅報》透露，之所以東窗事發，是因為該名男子不是完全的白人，對方透過各種方式提供服務，然而許多都是非官方且缺乏規範的，像是臉書群組。

安妮醫師表示，她已經將該男子的案例報告給政府，但目前為止沒有太大幫助，「我們知道他因此得到禮物、假期，這些都是徹底的刑事犯罪」，最重可處15年徒刑。即使如此，社群平台非法捐精仍十分盛行。

對此，「Donor Conceived Australia」總監艾咪（Aimee Shackleton）認為，民眾很少思考這樣的決定對孩子產生的影響，「當孩子長大，可能想和他們的親生爸媽或兄弟姊妹聯繫，其中可能有幾十個」，並呼籲人們的生活應該從尊嚴開始，而不是一些非法不受規範的匿名交易，同時也希望業內人士要做更多監管。

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