　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慾女偷約情侶3P　嗨玩一半「綠帽男友」突然回家！她秒翻臉殺人

慾女偷約情侶3P　嗨玩一半「綠帽男友」突然回家！她秒翻臉殺人。（圖／Vanderburgh County Sheriff

▲女偷約3P被抓包，竟和男友一起犯案。（圖／取自Vanderburgh County Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州37歲女子卡特(Heidi Kathleen Carter)瞞著另一半，趁對方不在家時邀約一對情侶來家中3P，沒想到床戰到一半時，男友哈德蒙(Carey Hammond)突然回家。哈德蒙暴怒之下拿著球棒攻擊，卡特見狀也跟著翻臉，協助男友一起性侵來3P的女子，還將對方男友殺死。

事件去年10月19日發生在埃文斯維爾市(Evansville)，卡特在交友軟體上結識受害女網友，後來邀請女網友與對方50歲男友艾維(Tim Ivy)到家中一起3P，沒想到3人正在進行性關係時，男友哈德蒙突然返家，導致3人原本火辣的約會突然變調。

受害女網友表示，哈德蒙進來看到他們後變得非常生氣，開始拿著球棒瘋狂毆打艾維，卡特則立即幫助哈德蒙，2人聯手將她與艾維制伏，用膠帶把他們綑綁起來，拿槍對著他們威脅要殺人。

受害女子表示，當哈德蒙開始性侵她時，卡特不但不阻止，還在一旁鼓勵哈德蒙可以盡情做任何事情，後來艾維想要趁機逃脫時，被哈德蒙發現用皮帶活活打死。

哈德蒙與卡特後來持續囚禁受害女子並且性侵，幾天後因為清潔女工意外在家中發現血跡與屍體，趕緊幫忙報案。警方趕到時，哈德蒙因為拒捕，當場被警方擊斃。

被控多項罪名的卡特20日出庭，雖然她辯稱當時因為害怕也被男友殺死，才會配合對方，不過最後法院仍判決性侵、刑事監禁與協助殺人等6項罪名成立，將面臨長達數十年的監禁。

ET快訊
他買10張星宇「等股價飛100元」　上完廁所慘了
快訊／微軟宣布與任天堂簽約！　提供Xbox所有遊戲給對手
《放羊的星星》CP合體！　劉荷娜隔16年重逢林志穎
松山高中罰學生「舉牌洗門風」　教育局調查認定：校方不當管教
日本搭小黃「運將一聽台灣人」秒道謝！　車資竟被刷退
快訊／流感一周增4死！　最年輕才30多歲病逝
T1正在鬥毆！「台啤18號正妹」煞到全場　IG被神出：戀愛了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

26歲女約會突然性情大變　喪屍式「咬掉男友鼻子」碎肉吐地上

約會對象是變態食人魔　女慘遭「綁架囚禁」全身血驚險逃分屍！

羅威那犬突然發動攻擊　出生5周女嬰被2犬「撕咬頭部」送醫身亡

女家門口遭前男友狂砍17刀　爸媽調監視器找人發現「屍體藏衣櫃」

做完豐唇手術「離奇腫脹快爆炸」　18歲妹腫成豬頭網看傻：你哪位

彩券連續槓龜40多年　男生日當天「中225萬元」大獎：最棒的禮物

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

慾女偷約情侶3P　嗨玩一半「綠帽男友」突然回家！她秒翻臉殺人

愛滋病患者「移植幹細胞」痊癒！全球第3例　停藥4年病毒沒了

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

廢棄冷媒桶環保再利用　客製化存錢筒、置物箱

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

慾女偷約情侶3P　嗨玩一半「綠帽男友」突然回家！她秒翻臉殺人

愛滋病患者「移植幹細胞」痊癒！全球第3例　停藥4年病毒沒了

北韓開嗆4枚導彈「摧毀空軍基地」　南韓首公開F-35A空中加油畫面

「超逼真陰道」刺臉上！男許願性器官紋身　驚人成果照曝光

約會對象是變態食人魔　女慘遭「綁架囚禁」全身血驚險逃分屍！

34國反對「俄羅斯、白俄」參加2024奧運　質疑中立選手可行性

南韓法院首承認「同性夫夫」法律地位！同性伴侶獲健保被扶養人資格

研究曝：確診具「2劑疫苗」相同保護力　40周後免疫力還有78%

快訊／7呎歐陸長人加盟特攻！光哥：兼具外線投射能力

只差25秒！彰化拾荒婦卡鐵軌...3國中女冒險救人　網讚：最美風景

提早檢測失智症！元智開發輕度認知障礙APP　準確率超過8成

「性感干擾林書豪罰球」PTT罵爆！啦啦隊女神道歉：未來會更努力

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

萌翻！大雪山新設通道成野生動物秘境　白鼻心、野山羊驚喜現身

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

江少慶4局好投只用40球　中華隊2比1逆轉統一

太扯了！桃園驚見50元虱目魚肚粥　吃得到大塊無刺魚肉實在太佛心

「金馬級」影后成凱渥小師妹！洪慧芳愛吃台滷味：一個人也不寂寞

國際熱門新聞

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

即／土耳其發生「規模6.4地震」

製鞋龍頭「寶成」越南廠裁員3000人

土耳其6.4地震3死213傷　建築崩塌瞬間影片曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

土耳其6.4極淺強震　天搖地動恐怖影片曝

威尼斯運河乾了！　貢多拉船「擱淺」部分河段

即／土耳其規模6.4地震　緊接規模5.8地震

土耳其6.4地震　一家人躲空地相擁

考古發現16cm棒狀物　專家：是「姊夫」

龍角散被封「新冠神藥」中國人爆買掃光

男想要「超逼真陰道」　刺青師刺他臉上

中國證實　24日發表政治解決烏克蘭危機立場文件

更多熱門

相關新聞

男想要「超逼真陰道」　刺青師刺他臉上

男想要「超逼真陰道」　刺青師刺他臉上

美國一名年輕男子在右臉頰上刺了一個接近寫實的「女性陰部」紋身，就連資歷豐富的刺青師收到訊息都嚇到急忙勸退，沒想到不久後同一名男子又找上門，刺青師這次真的在他右臉上刺了一個「陰道刺青」還把照片分享在IG，引發許多網友狂罵「簡直是小丑」。不過男子身分目前暫未曝光。

約會男是變態人魔　女全身血驚險逃分屍

約會男是變態人魔　女全身血驚險逃分屍

越南餐廳超冷清　她拍「老爸落寞身影」7秒爆紅

越南餐廳超冷清　她拍「老爸落寞身影」7秒爆紅

女被前男友狂砍17刀　屍體藏衣櫃

女被前男友狂砍17刀　屍體藏衣櫃

王毅抵莫斯科！CNN：中國恐提供俄致命援助

王毅抵莫斯科！CNN：中國恐提供俄致命援助

關鍵字：

3P男友Heidi Kathleen Carter印第安納州北美要聞Carey Hammond

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

180公分、未婚沒女友！台北20多歲男中3.3億頭獎

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

詹雅雯遭醫警告「隨時會死」！撐病體追白沙屯媽祖

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

巨乳「內湖溫柔洛洛」賣淫　開業1個月被逮

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面