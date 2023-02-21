慾女偷約情侶3P　嗨玩一半「綠帽男友」突然回家！她秒翻臉殺人

▲女偷約3P被抓包，竟和男友一起犯案。（圖／取自Vanderburgh County Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州37歲女子卡特(Heidi Kathleen Carter)瞞著另一半，趁對方不在家時邀約一對情侶來家中3P，沒想到床戰到一半時，男友哈德蒙(Carey Hammond)突然回家。哈德蒙暴怒之下拿著球棒攻擊，卡特見狀也跟著翻臉，協助男友一起性侵來3P的女子，還將對方男友殺死。

事件去年10月19日發生在埃文斯維爾市(Evansville)，卡特在交友軟體上結識受害女網友，後來邀請女網友與對方50歲男友艾維(Tim Ivy)到家中一起3P，沒想到3人正在進行性關係時，男友哈德蒙突然返家，導致3人原本火辣的約會突然變調。

受害女網友表示，哈德蒙進來看到他們後變得非常生氣，開始拿著球棒瘋狂毆打艾維，卡特則立即幫助哈德蒙，2人聯手將她與艾維制伏，用膠帶把他們綑綁起來，拿槍對著他們威脅要殺人。

受害女子表示，當哈德蒙開始性侵她時，卡特不但不阻止，還在一旁鼓勵哈德蒙可以盡情做任何事情，後來艾維想要趁機逃脫時，被哈德蒙發現用皮帶活活打死。

哈德蒙與卡特後來持續囚禁受害女子並且性侵，幾天後因為清潔女工意外在家中發現血跡與屍體，趕緊幫忙報案。警方趕到時，哈德蒙因為拒捕，當場被警方擊斃。

被控多項罪名的卡特20日出庭，雖然她辯稱當時因為害怕也被男友殺死，才會配合對方，不過最後法院仍判決性侵、刑事監禁與協助殺人等6項罪名成立，將面臨長達數十年的監禁。