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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳國民黨7月直接徵召？　侯友宜：我關心新北的明天要更好

記者崔至雲／新北報導

藍營2024總統大選人選未定，但有國民黨高層透露，黨內將於6、7月直接徵召新北市長侯友宜參選。對此，侯友宜今（22）日受訪時表示，新北市團隊士氣高昂、全力拚市政，期待短時間可以讓民眾有感新北的改變，這些才是他關心的，希望跟市民一起見證新北市超越今天，明天會更好。

▲▼ 新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

有媒體報導指出，國民黨高層透露，黨內4月才會開始規畫總統選舉辦法，約在6、7月會直接徵召侯友宜。侯回應，他現在最希望的是，新北市的明天比今天更好，像今天市政會議談論到的交通議題，市府已經一路規劃到2030年，尤其2023年、2027年是一個階段，這些都是現在要努力做的。

侯友宜提到，現在團隊士氣高昂，全力拚市政，期待在短時間讓民眾有感這些改變，希望一起與市民見證新北市超越今天，明天會更好。

媒體追問，若黨內徵召會有承擔的勇氣嗎？侯友宜說，每個人為國家為人民努力做事，都是應盡的責任，市長有責任跟市民一起做最大的努力，在崗位上團結在一起，用團結的心，台灣就會更好。

媒體也問到，根據最新民調顯示，侯目前支持率最高，但若六月還不表態，支持率將下降？侯友宜說，他現在該做的事就是讓新北快速發展，尤其二月、三月還有很多里民座談會，希望里長及里民團結在一起，新北市民關心的問題也都能迎刃而解。

另，外界好奇若侯友宜確定參選2024，新北市的下一步？侯友宜重申，現在的新北市團隊緊密合作，遇到問題都全力以赴，這才是該做的事。
 

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