郭正亮曝國民黨「大局條款」內幕：為卡侯友宜選2024

記者黃翊婷／綜合報導

近日傳出國民黨2024立委初選納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員者轉戰立委，讓台北市議員徐巧芯不滿大嘆「被家暴」，甚至一度說到落淚。前立委郭正亮透露，大局條款不可能是為了卡徐巧芯，他跟前國民黨台北市議員張斯綱同台時，聽對方提到，現在基層都在傳「這個是卡侯條款」。

▲徐巧芯表態角逐信義、南松山立委。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

近日傳聞國民黨中央擬在2024立委提名納入「大局條款」，防止現任議員轉戰立委，避免地方議會被掏空，讓率先拋出世代交替的徐巧芯用「在外打拚的人回到家直接被家暴」來形容自己的心情，引發各界熱議。國民黨主席朱立倫20日被問及此事，強調「謠言止於智者」，無謂的放話都沒有必要，放出各種謠言、意圖影響黨內選舉都是不應該的，大家應該團結一致、共同勝選。

郭正亮21日在宅神朱學恒的網路直播節目中提到，這個大局條款不可能是為了卡徐巧芯，「巧芯還這麼小隻」，怎麼可能為了徐來搞什麼大局條款，而且他跟張斯綱同台時，張就公開講，現在基層聽到的消息都指向「這個是卡侯條款」，「國民黨常常有一些所謂的大咖，認為是在幫黨解決大問題，就會提出一些制度」，但其實相關規劃都還沒送進組織內討論，加上有前國民黨台北市議員羅智強這個前例，所以他覺得徐這麼緊張的反應還算是合理。

▲郭正亮認為大局條款是要卡侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

郭正亮接著說，最近新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘民調往下掉應該都跟大局條款有關，每次只要國民黨在地方選舉選得不錯，到了中央選舉大家就會開始搶位置，不過，按照目前的情勢來看，他認為最後徐巧芯應該還是能夠如願出選。

至於國民黨立委費鴻泰未來的去向，郭正亮表示，今年國民黨的不分區立委應該會有16席以上，不分區席次增加很多，費鴻泰在財政委員會待很久了，也是財政專家，讓費當不分區沒有什麼不對，只是一切還是要看黨主席朱立倫怎麼安排，「這是他們國民黨的事。」