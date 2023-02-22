國民黨高層：將徵召侯友宜選總統　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

各陣營積極布局2024總統大選，國民黨的人選卻還是懸而未定。國民黨高層透露，黨內將在6、7月開始提名，黨主席朱立倫希望帶領黨在2024年拿下勝選，所以將會徵召新北市長侯友宜參選。

▲侯友宜被認為是國民黨2024總統大選的重要人選之一。（資料照／記者林敬旻攝）

《美麗島電子報》20日公布2024總統大選最新民調，若侯友宜對上民進黨主席賴清德，侯領先賴6.7個百分點；但如果民眾黨主席柯文哲也加入選戰，就會形成「三腳督」的狀況，結果皆由賴獲勝。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨高層透露，國民黨將在4月開始規劃，6、7月進行提名，目前看來侯友宜的民調最高，具有被提名的資格，黨中央徵召侯已是大勢所趨，對朱立倫而言，最重要的是帶領黨拿下2024年勝選，這也是黨內的共識，所以到時候將會徵召侯參選。

不過，對於是否參選2024總統大選，侯友宜至今仍未鬆口，他昨日（21日）被問到相關問題時，表示自己現在是新北市長，尤其在北台灣區域治理上，新北市扮演非常重要的角色，期待從北部區域治理，到中部區域治理，到中南部區域治理，都能一起並肩作戰讓台灣更好。

侯友宜強調，台灣需要的是共好，有這樣的觀念，一起不分你我讓台灣共好，台灣才能永續發展，這樣就是在做對的事情，期待用這樣的方式，變成大家的共識。