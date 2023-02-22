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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024總統「三腳督」街頭民調　他拿近5成

記者陳俊宏／綜合報導

外界關注2024總統大選，一項最新街頭民調顯示，若為「三腳督」狀況，新北市長侯友宜獲得近5成支持度，贏過民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲。

YouTuber「木炭Charcoal」在台中水湳市場訪問50名民眾，結果侯友宜獲得24票、賴清德16票、柯文哲10票。

支持侯友宜的人說，「比較喜歡國民黨」、「我覺得他有在做事，當新北市長做得很好」、「做事比較老實一點」、「看能不能不要打仗啦，戰爭會死很多人。」

▼柯文哲、侯友宜、賴清德。（圖／資料照）

▲▼柯文哲、侯友宜、賴清德。（圖／ETtoday資料照）

力挺賴清德的人則認為，「台灣人就是投賴清德，希望台灣好一點」、「我覺得他很清廉」、「做台南市長民調很高」、「醫生出生，形象很好。」擁護柯文哲的民眾提到，「都是熟面孔，想換個人看看」、「未來台灣的希望和良心」、「很為百姓講實話，講話很實在。」

根據《新台灣國策智庫》21日公布最新民調，若2024總統大選為三腳督狀況，三位黨主席賴清德、朱立倫、柯文哲對決，將分別拿下46.3%、12.3％、29.2％的支持度，也是賴清德領先幅度最大的對戰組合。

若是賴清德對上侯友宜、柯文哲，3人則分別拿下39.7％、30.5％、20.4％的支持度，賴的領先幅度縮小；而柯的民眾黨支持者瞬間從78.2%掉到59.1%，棄保效果明顯。

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