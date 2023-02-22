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南韓3月起取消中國旅客「落地PCR義務」　陽性率降低至不到1%

▲▼1月2日，南韓仁川國際機場開始針對從中國入境旅客實施PCR篩檢。（圖／CFP）

▲南韓從3月起取消實施中國入境旅客落地PCR篩檢義務。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓進一步鬆綁針對從中國入境旅客的新冠檢疫措施！自從南韓11日重新辦理中國旅客短期入境簽證後，中國也從18日起針對南韓旅客比照辦理。如今隨著中國入境旅客PCR核酸篩檢陽性率降低至不到1%，稍早南韓防疫當局又宣布，從3月起解除中國旅客落地PCR的義務。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部第2組擴調整官（行政安全部災難安全管理本部長）金星鎬今（22）日上午召開會議時，宣布上述措施，包括從3月1日起解除自中國入境旅客落地PCR篩檢的義務、解除中國飛南韓航班只能降落仁川國際機場之規定；不過登機前持陰性篩檢證明、輸入Q-code等規定則須延長實施至3月10日才會解除。

金星鎬表示，目前南韓國內新冠疫情已漸趨穩定，且從中國入境旅客的PCR篩檢陽性率則降至僅0.6%（2月第3周），因此防疫當局判斷可以陸續鬆綁各項入境檢疫措施。

另外，南韓政府也表示，從中國飛南韓的航班將從本來的每周62班，至2月底增加至每周80班，從3月起則恢復至每周100班。

據悉，先前南韓曾於1月2日起要求中國入境旅客落地後接受PCR義務篩檢，從1月5日起登機前須持當地篩檢陰性證明，且中國飛南韓航班只能降落仁川機場；不過隨著中國新冠疫情緩解，加上所擔憂的其他新型變種病毒並未出現，因此南韓政府從本月11日起恢復中國旅客短期入境簽證。

►中國重啟辦理南韓旅客短期簽證　韓中「外交爭端」暫時宣告落幕

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