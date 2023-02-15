中國重啟辦理南韓旅客短期簽證　韓中「外交爭端」暫時宣告落幕

▲1月2日，南韓仁川國際機場開始針對從中國入境旅客實施PCR篩檢。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國新冠疫情升溫後，南韓從今年1月2日起針對從中國入境旅客實施PCR篩檢、限縮辦理短期入境簽證，引發中國當局不滿，認為南韓此舉具有歧視性，因此也限縮辦理南韓旅客入境中國簽證。不過，隨著南韓11日針對中國解除相關措施，中國也於今（15）日宣布，從18日起重啟辦理南韓入境中國短期簽證。

根據《韓聯社》，中國駐南韓大使館15日在微信（WeChat）發佈公告，表示從18日起中國駐南韓大使館、總理事館將針對南韓公民重啟辦理中國短期入境簽證；中國國家移民管理局也宣布，從18日起針對南韓公民重新開放落地簽，在經由中國轉機時可以在免簽證的情況下滯留72至144小時。

自從中國鬆綁一切防疫措施，導致入境旅客落地時篩檢的陽性率大增，南韓從今年1月2日起針對中國入境旅客實施加強檢疫，包括登機前須持48小時內PCR陰性篩檢報告、在仁川國際機場落地後須接受PCR核酸篩檢，且限縮辦理中國旅客入境南韓的短期簽證，此舉引發中國強烈不滿，1月10日宣布針對南韓入境旅客比照辦理，韓中兩國外交關係旋即因檢疫問題而陷入緊張局勢。

報導也指出，韓中兩國雖然互相重啟辦理短期入境簽證，但韓中兩國航班數量仍維持不變，加上中國開放國人團體旅遊的20個國家內並未包含南韓，因此韓中兩國若想活絡人力交流，恐還需要一段時間。

至於韓媒《News1》則表示，雖然南韓重啟辦理中國旅客短期入境簽證，但針對中國旅客的繳交48小時內PCR陰性篩檢報告等措施仍尚未解除，因此中國短期可能採取「相應」措施，同樣維持對南韓入境旅客實施PCR義務篩檢等。