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南韓法院首承認「同性夫夫」法律地位！同性伴侶獲健保被扶養人資格

▲▼南韓「同性夫夫」金永旻、蘇成旭21日在健保訴訟二審中取得勝訴，他們表示，終於能自信喊道「愛戰勝歧視」。（圖／Facebook@gagoonet）

▲南韓「同性夫夫」金勇旻、蘇成旭21日在健保訴訟二審中取得勝訴，他們表示，終於能自信喊道「愛戰勝歧視」。（圖／Facebook@gagoonet）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓至今尚未通過同性婚姻合法化，當地一對男同性戀伴侶申請登記健保，無法以依附眷屬（事實婚配偶）身份通過申請，導致另一人只能額外繳納費用，為此他們向行政法院提起訴訟，卻遭一審以「婚姻是男女間結合」為由獲判敗訴。不過如今，二審卻判定他們勝訴，成為南韓法院首度承認同性配偶法律地位的判例。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾高等法院行政1-3部今（21）日針對蘇成旭（소성욱，音譯）向國民健康保險公團提出的行政訴訟進行二審判決，最後法庭推翻了一審「婚姻是男女間結合」原告敗訴的判決結果，判原告勝訴，不僅撤回了原告2020年11月23日單獨課徵健保費的處分，更要求被告（國民健康保險公團）須負擔訴訟費用。

在此次行政訴訟中負責為蘇成旭辯護、擁有跨性別背景的律師朴韓熙（박한희）則對勝訴結果表示樂觀其成，「今天的判決結果，是法院承認同姓夫婦（同性配偶）法律地位的首宗判例。」

蘇成旭、金勇旻（김용민，音譯）是一對男同性戀伴侶，他們2019年辦完婚禮後，便過著與一般異性戀夫妻無異的同居生活，兩人曾向國民健康保險公團諮詢，是否能以「事實婚配偶」（有同居事實，卻未實際進行婚姻法律登記的夫婦）身份，將健保依附登記在有工作的配偶上。

儘管當時國民健康保險公團回覆表示「可以」，蘇成旭2020年2月得以事實婚配偶身份順利取得依附眷屬登記投健保的資格，但兩人案例被媒體廣為報導後，卻導致健保當局撤回當初決定，要求蘇成旭以「地域加入者」身份重新繳納健保費用，兩人因此於2021年2月向行政法院提起訴訟。

蘇成旭認為，健保當局不應因事實婚配偶為「同性」的理由，就不承認健保登記依附眷屬（被扶養者）的身份，此舉是不當的歧視行為。

▲▼金勇旻、蘇成旭於2019年結婚。（圖／翻攝自臉書）

▲金勇旻、蘇成旭於2019年結婚。（圖／翻攝自臉書）

報導指出，二審首先針對原告蘇成旭、金勇旻兩人的「婚姻」關係做定義，表示雖然難以將之認定為現行法令規範所解釋、以異性（男女）相結合為條件的「事實婚配偶」關係，但仍將之以「同性結合相對方」之詞語替代，表示兩人的關係扣除同性（戀）等因素，與其他事實婚配偶在本質上並無不同。

二審認為，若承認異性戀事實婚配偶的被扶養者資格、卻將同性關係的「同性結合相對方」被扶養者資格排除在外，顯然是針對性傾向的差別待遇，因此判定國民健康保險公團針對蘇成旭所做出的處分為錯誤的

根據韓媒《紐西斯通訊社》，金勇旻在二審判決果出爐後提到推動同性婚姻合法化的重要性，「我們認為，這是重新找回同性配偶平等權利過程的一環。今天我們雖然勝訴，但這場勝訴所獲取的權利，僅僅是婚姻所能獲取的千百種權利的其中一項。所以我們必須推動同性婚姻合法化，這也是我們繼續前進的道路。」

►南韓「同性夫夫」健保登記敗訴！他探討家庭組成要件：為人權而戰
►南韓同性配偶健保登記敗訴！法官認：「男女結合」才符合社會共識

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日韓要聞南韓同性婚姻健保眷屬依附配偶同性配偶男同性戀勝訴

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