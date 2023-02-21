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搭日籍航空免戴口罩！　日航空協會：3／13起解禁

▲▼日本旅遊,日本機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空協會擬解除機艙內的口罩規定。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

由日本各航空公司所組成的定期航空協會宣布，將跟隨政府政策，自3月13日起，搭機是否佩戴口罩將交由乘客自行決定，目前全日空與日本航空已確定將配合定期航空協會公布的新方針。

根據《朝日新聞網》報導，由日本國內19間航空公司共同組成的「定期航空協會」21日公布新防疫方針，自3月13日起，在機艙或是機場內將不再強制佩戴口罩。該新方針不僅包含乘客，同樣也適用於機組、地勤人員。

此方針是根據日本政府日前公布的口罩佩戴相關指南，該指南放寬室內口罩令，自3月13日起，「不論室內或是室外，是否佩戴口罩交由個人判斷」。不過指南中也建議民眾在搭乘一般電車時仍然需要佩戴口罩（非強制），如若搭乘新幹線對號列車與高速巴士等交通工具，則可以不用佩戴口罩。

由於客機屬於對號座的交通工具，被認為不屬於建議佩戴口罩的大眾交通設施，因此將不再要求旅客、航空公司職員在機場或飛機上佩戴口罩。目前全日空與日本航空也決定配合新方針。

根據目前規定，航空公司仍會要求乘客盡量不要在機艙內交談，且除了嬰幼兒以外盡量佩戴口罩，如因疾病無法佩戴口罩，則須事前與航空公司協商。

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