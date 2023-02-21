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下班快去剪髮！今天初二「龍抬頭」　命理師：這時間剃頭最開運

▲從美食、裝備到理髮，走一趟城市野營讓你從頭更新到腳(圖為SUNRISE BARBER)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲下班快去剪頭髮！今天初二「龍抬頭」，命理師曝這時間剃頭最開運。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

今天是農曆二月初二「龍抬頭」，是適合求財、開運的日子！台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就分享8大開運方法，包括在下班時間7點到9點間剃頭，剃出好運，也包括吃豬頭肉、水餃、麵條等，也可招財。

楊登嵙指出，二月初二「龍抬頭」開運習俗包括以下方法：

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一、 剃龍頭：
農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，為剃舊迎新「剃喜頭」，用龍抬頭吉時(2023年是午時中午11點至下午1點，戌時為晚上7至9點)剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日吉時剃頭，能剃出好運。

二、 引龍錢:
2023年「財帛星」在南，準備空水瓶，瓶內放置268元銅板，到家或公司附近銀行的飲水機裝水，裝滿水瓶，將水一路細灑回到家或公司，意為龍循水跡引至家或公司；然後將剩餘的水加入家或公司水龍頭的水，裝滿該瓶，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，然後放在大門客廳內斜對角，藏風聚氣的「聚財位」，放49天，財氣就能像龍一飛沖天，財運旺旺來。

三、 吃豬頭肉：
龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的象徵，所以吃豬頭肉能一發驚人。

四、 吃麵條：
麵條一根一根，很像龍鬚，龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。

五、 吃水餃：
水餃包起來後很像耳朵，龍抬頭日吃水餃，稱為吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。

六、 吃米飯：
米飯一粒一粒，種子象徵龍子，龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

七、 吃春餅：
春餅一片一片，很像龍的麟片，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後象徵有強大磁場護體，讓身體健康，保佑平安。

八、 吃點心：
在這一天要吃「迎富貴果子」，就是吃一些點心類食品；例如:帶殼龍眼，代表「破繭而出」，突破萬難，邁向成功好運來。像是花生意寓「好事發生」，好運到等好兆頭。

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