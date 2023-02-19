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雨水到龍抬頭！今起3天快許願　達成率超高

▲▼初五開市迎財神，5大地雷禁忌要注意。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯柏成提醒，願望清單要清楚明確。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（19日）是24節氣的「雨水」，民俗專家柯柏成分享，從「雨水」到2/21「龍抬頭」這3天，把今年願望10條寫在紅紙上，裝入紅包袋內密封好，放置於住家的正北方，等明年立春前幾天打開來，會發現至少有65%以上的達成率。

柯柏成在臉書說，今年「雨水」節氣是在陽曆2月19日早上6時34分5秒交節氣，過5天即是民俗上的農曆二月初二（陽曆2月21日）「龍抬頭」，雨水因接著大節氣「立春」，所以這個節氣通常不會有人注意，這個節氣地氣上升，在天凝結成雨，為春耕提供雨水的條件。

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柯柏成指出，在古代農耕時代龍抬頭，又稱「春耕節」、「春龍節」等，是民間傳統節日，「龍」指的是二十八宿中的東方蒼龍七宿，每年仲春卯月（農曆二月，斗指正東）的時候，星象上可以觀測到「龍角星」從東方地平線上升起，故稱龍抬頭。

柯柏成表示，龍抬頭日在仲春卯月初，「卯」五行屬木，卦象為「震」；九二在臨卦互震裡，表示龍結束了潛伏的狀態，已出現於地表上，嶄露頭角、現龍在田、利見大人，有生發之象。

▼「龍抬頭」許願至少有65%以上的達成率。（示意圖）

▲▼拜拜,祭祀活動,習俗,信仰。（圖／記者季相儒攝）

柯柏成提到，在農耕時代，龍抬頭標示著陽氣生發，雨水增多，萬物生機盎然，春耕由此開始，自古以來，人們亦將龍抬頭日作為一個祈求風調雨順、驅邪禳災、轉運納祥的日子。

柯柏成說，因此從雨水起到龍抬頭這三天，俗話說一年之計在於春，把今年的願望10條寫在紅紙上，裝入紅包袋內密封好，放置於住家的正北方，等明年立春前幾天打開來，會發現至少有65%以上的達成率。

柯柏成提醒，願望清單要清楚明確，在寫的時候明確觀想達成時的那種感覺，例如真的升官之後自己的感覺要明確去觀想出來，假設願望是要在今年成為世界首富，這種連自己都不相信的願望就不能列上。

柯柏成指出，為什麼明明10條願望，會有65%這種奇怪的比例數字出現？因為有些個別願望的進度條，可能達成的比例沒有到100%，可能只達成了一半或80%，類似這種狀況大多是在向宇宙下訂單時，沒有充分明確觀想導致的結果，或自己並不清楚自己真正想要什麼，因此在寫願望清單時就要盡量明確。

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