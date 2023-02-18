2023年「八生肖」逢九恐多災！「擺綠植、戴吉物」5+3招化解

▲古人把逢九的生日叫做「壽關」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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民俗流傳「年齡逢九，易有厄運」的說法，歲數逢九的生日將經歷一場大關卡，稱之為「壽關」，且有「男怕生日前，女怕生日後」之說，意即男性在生日前災難重，而女性則在生日後遇險多。2023年有哪些生肖逢九須小心？又該如何化解？《科技紫微網》一次告訴你。

「逢九」年又分為「明九」與「暗九」兩種。虛歲年齡帶9為「明九」，例如：9歲、19歲、29歲...等；虛歲年齡為9的倍數則是「暗九」，例如：9歲、18歲、27歲、36歲等，以此類推。今年逢九的「8生肖」如下：

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牛

1997年生 虛歲27（暗九）

1985年生 虛歲39（明九）

1961年生 虛歲63（暗九）

1925年生 虛歲99（既是明九，也是暗九）

兔 ★ 今年犯太歲，更需注意。

1975年生 虛歲49（明九）

龍 ★ 今年犯太歲，更需注意。

1988年生 虛歲36（暗九）

1952年生 虛歲72（暗九）

蛇

1965年 虛歲59（明九）

羊

2015年生 虛歲9（既是明九，也是暗九）

1979年生 虛歲45（暗九）

1955年生 虛歲69（明九）

1943年生 虛歲81（暗九）

雞 ★ 今年犯太歲，更需注意。

2005年生 虛歲19（明九）

1945年生 虛歲79（明九）

狗

2006年生 虛歲18（暗九）

1970年生 虛歲54（暗九）

1934年生 虛歲90（暗九）

豬

1995年生 虛歲29（明九）

1935年生 虛歲89（明九）

● 5+2招化解「逢九必衰」

明九：

1. 小病不拖，險地不去，陰地遠離。

2. 避開借貸、擔保或大額投資。

3. 避免大喜大悲，保持積極樂觀的心態、平和的心境；多與陽光、正能量的人群接觸，可遇好運。

4. 在家中吉位擺放綠色植物，如：常春藤、發財樹、文竹、金心吊蘭、金桂、鐵樹等，植物的生命力可讓周圍環境形成充滿生氣的氣場，有生旺、行好運之功效。

5. 使用吉物來助運祈福。隨身佩戴黑曜石、本命佛、五帝銅錢、平安扣飾品，或三合、六合屬相飾品等，可收淨化、保護、驅趕、避除之效。注意：吉祥物並非多多益善，選擇一兩樣佩戴即可。

暗九：

暗九之兇險甚於明九，必須處處小心，謹慎行事，避免口舌、肢體衝突等，除了上列5點，還要注意以下3點：

1. 為人處事多妥協、低調，遠離人多嘴雜場合，以避口舌是非、肢體衝突。

2. 多施捨做善事，可積德祈福。

3. 男防初一，女防十五。即男性要注意農曆初一的日子，女性則要注意農曆十五的日子。每逢農曆初一、十五，沐浴、焚香、打坐，誠心祈福，以求吉祥順遂。