「土地公生」來了！命理師曝「龍抬頭」旺運5步驟：可旺財一整年

▲土地公的生日，又稱「龍抬頭」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

明（21）天農曆二月初二是「土地公」生日，第一個「頭牙」日，又稱「龍抬頭」最宜迎錢龍求財。命理師谷帥臻在「旺好運」透露，供拜「土地公」可幫忙開展事業運與財運，不妨把握這天向土地公拜壽求財，幫自己造命旺財運，民眾可在當天可捐贈一些物品或金錢給貧苦家庭和急難救助等單位，就能旺財一整年。

谷帥臻老師表示，「土地公」的正名是「福德正神」，民間農村社會常見住家附近土地蓋有一座小土地公廟保佑五穀豐收，因此有「田頭田尾土地公」的說法，且「土地公」可通天達地，幫忙開展事業運與財運。谷帥臻老師提供如何向土地公求財五步驟如下：

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1.準備供品：

花一對，五樣水果，壽桃，壽麵，啤酒，花生，土地公金一份；銅板168元，另備空瓶兩個（裝土地公廟的自來水即可）。

2.佈施收據：

土地公生當天可捐贈一些物品或金錢給貧苦家庭、認養或急難救助等單位來做公益，就能旺財一整年。

3.祈福時間：

農曆二月初二日辰時（國曆112年2月21日7-9點）備好供品，唸誦祈福疏文。

4.求取財水：

燒香過一半，請土地公祈請賜財水，擲出聖杯後即可燒金，銅板168元與財水需過主爐香火；若出現蓋杯可重新向土地公說清楚或加碼還願內容直到下個聖杯出現再燒金，銅板168元與財水需過主爐香火。

5.供奉財水：

回家將土地公廟過香火168元銅板放置於瓷碗內，倒入財水八分滿，放置癸卯年祿位（北方）正財位（南方）或偏財（西方）均可，財位處先整理乾淨，焚香，點燈，水若乾涸後可繼續再加入財水，此法可供奉一整年。

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