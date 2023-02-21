土地公生日「龍抬頭」快吃這些！補財庫祕法曝　3生肖大福星

▲今天「頭牙」是土地公生日。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

補財庫！今天（21日）是農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公生日。命理專家雨揚表示，今日生肖大福星「虎、馬、兔」。塔羅牌老師艾菲爾也分享龍抬頭補財運祕法，且這天開運飲食有春餅、麵條、米飯、餛飩、餃子和爆米花。

艾菲爾在臉書說，農曆二月初二的「頭牙」這天，與每年的農曆十二月十六「尾牙」，都是福德正神千秋之日！這兩天都是最好的祭拜土地公之日，以求得庇佑。

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艾菲爾解釋，龍抬頭是中國傳統節日之一，傳說天上掌管降雨之神龍王抬頭，代表著今後雨水就會多了起來，有利於春天耕作；另一種說法是，龍王因為想念自己失去的女兒，因此總是在農曆二月初二這天從海底抬頭出來，望著失去女兒的方向，以寄思念。

艾菲爾提到，這天飲食多以「龍」字起名，吃春餅代表「吃龍鱗」，圓形的餅皮一片一片排起來就像龍的鱗片；吃麵條則是取其外型像鬍鬚，代表「扶龍鬚」；吃米飯為「吃龍子」；吃餛飩即為「吃龍眼」；而吃餃子稱為「吃龍耳」，都是取外型相似而成名。

▲▼「龍抬頭」這天可吃麵食、水餃。（圖／記者陳俊宏攝）

艾菲爾指出，因人們相信這天吃龍食整年都會「龍威大發」，而這些習俗都是為了喚醒龍王，祈求龍王保佑風調雨順，農民能獲得好收成、大豐收；另外，還可以吃些爆米花，黃金一般的玉米遇熱爆開，人稱「金豆開花」，也是極好的兆頭。

艾菲爾表示，龍抬頭可「引龍錢」，當天上午7時到中午12時，在家中大廳或辦公室的財位上（今年正財位「正南方」，或自己覺得賞心悅目的地方），擺放一個圓形的小容器當聚寶盆，在盆裡面放入12枚硬幣（代表一年12個月，一天12時辰），硬幣不限定國家，有其他國家的貨幣也可以擺放，代表著錢財從四面八方而來。

艾菲爾說，取7時至12時的自來水，取水時內心觀想土地公，向土地公說明取水的目的是要引錢龍入宅，默唸完畢後，將接取的水倒入聚寶盆中，擺放到發財水自然蒸發，即擁有招財富貴的好運能量。

艾菲爾也分享，傳統習俗上也認為在這一天剃頭，會使人鴻運當頭、福星高照，也象徵著能出人頭地，所以老一輩人有一句這樣的俗諺，「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」，因此在過去，每逢這天理髮店都是顧客滿滿，生意興隆。