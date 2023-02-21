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陳建仁視察台南鹽水心衛中心　力讚黃偉哲活化空間照顧長輩

▲行政院長陳建仁前往台南鹽水視察社區心理衛生中心布建成果，對台南市長黃偉哲發揮公共衛生專業，活化空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近獲得心理照顧給予肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長陳建仁前往台南鹽水視察社區心理衛生中心布建成果，對台南市長黃偉哲發揮公共衛生專業，活化空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近獲得心理照顧給予肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長陳建仁21日前往台南鹽水視察社區心理衛生中心布建成果，陳揆對台南市長黃偉哲發揮公共衛生專業，活化空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近獲得心理照顧給予肯定；此外，他還特別針對過去3年多的防疫，黃偉哲發揮創意吸引民眾打疫苗的政策，讓台南疫情控制得當表達感謝。

▲行政院長陳建仁前往台南鹽水視察社區心理衛生中心布建成果，對台南市長黃偉哲發揮公共衛生專業，活化空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近獲得心理照顧給予肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳建仁視察時表示，黃偉哲活化舊空間轉變成社區心衛中心，表示相當有意義也有創意。他認為「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，所以「打造更堅韌的社會安全網」是蔡總統施政中的「重中之重」，盼建構以社區為基礎有家庭為支持的社會安全體系，讓精神疾病患者可以得到更好的診療，也去除汙名化的標籤。

呼應疫後時代，陳揆也不忘呼籲民眾要把疫苗「打好打滿」，也同時肯定黃偉哲發揮創意，利用各種方式讓長輩打疫苗，得到更好的照顧。他強調這是中央、地方的齊心合作，以及公私協力的成果。而講到疫後振興條例時，話音到一半，現場突然傳來歡呼聲，恰好是立院三讀通過特別預算，在場人士莫不歡欣鼓舞。

▲行政院長陳建仁前往台南鹽水視察社區心理衛生中心布建成果，對台南市長黃偉哲發揮公共衛生專業，活化空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近獲得心理照顧給予肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，先對中央給予地方支持表達感謝，不論是防疫上協助、長照工作的支持或是幫忙建置鹽水社區心理衛生中心，這都是中央地方合作的成果表現。他表示，市府會繼續挹注資源跟人力，持續強化對心理健康議題照顧，同時讓資源佈建可以做到區域均衡，讓市民朋友可以就近得到更完善的在地化服務。

▲行政院長陳建仁前往台南鹽水視察社區心理衛生中心布建成果，對台南市長黃偉哲發揮公共衛生專業，活化空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近獲得心理照顧給予肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，鹽水心理衛生中心投入運作後，可就近服務溪北地區的民眾，提供心理心理衛生諮詢、諮商、精神醫療資源及就業轉銜等專業服務，且空間規劃有隱密的諮商診療室，以及半開放的多功能活動空間，能夠舉辦講座、職能訓練、心理健康活動。此外，衛生局會持續增加進駐人力、推動外展服務，提升對社區精神個案管理和照護品質，讓民眾擁有更溫馨的照顧服務。

▲行政院長陳建仁前往台南鹽水視察社區心理衛生中心布建成果，對台南市長黃偉哲發揮公共衛生專業，活化空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近獲得心理照顧給予肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，依據「強化社會安全網第二期計畫」，將持續規劃各類心理衛生專業人員擴大社區服務，預計於2022-2025年設置共5處社區心理衛生中心據點（每33萬人口設立1處），於溪北設置2處、溪南設置3處，以均衡佈建區域心理資源。

▲行政院長陳建仁前往台南鹽水視察社區心理衛生中心布建成果，對台南市長黃偉哲發揮公共衛生專業，活化空間改成心理衛生中心，讓社區民眾就近獲得心理照顧給予肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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