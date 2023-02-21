南山台南廣場「東帝士百貨原址」完工　北區經濟商機將起飛

▲南山人壽投資的「南山台南廣場」，位在北區的小北商場附近東帝士百貨舊址，因完工取得使用執照，台南市政府正式解除列管，預計年中營運，對活絡台南北區經濟、商業及就業助益甚大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲召開2023年度首場投資會報，各局處針對目前列管案件逐一討論，黃市長責成各主政機關加速行政審查作業，總計目前列管2億元以上重大投資案90案，投資額達2788億元，其中最引人注目地是南山人壽在北區原東帝士百貨舊址投資興建的「南山台南廣場」已完工，預計在今年年中正式營運，對台南市北區整體區域經濟、商機及就業將有很大助益。

據了解，「南山台南廣場」位在北區的小北商場附近、東帝士百貨舊址，南山人壽看好台南投資商機與消費能力，取得東帝士舊址用地，興建占地約5千多坪，地上12層、地下2層的商業大樓，是一幢多元的商業大樓，並結合台南文化美食和觀光，此一重大投資，被台南市經發局列為重大投資案，現「南山台南廣場」相關建設已完工，並取得使用執照等，在20日的投資會報中，因已完成而解除列管。

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台南市經發局副局長蕭富仁指出，「南山台南廣場」目前相關建設已完成，目前正進行細部規劃設置，預計將於2023年年中以後可望正式營運，該場址位在台南市北區東帝士百貨舊址，台南市北區目前並無大型商業機構，該重大投資案的完成，可望成為台南北區重點區域經濟機構，正式營運後，將帶動北區經濟、商機及就業機會，可說對台南市整體經濟而言，有很大助益。

黃偉哲市長十分重視投資案，他說台南作為大南方經濟圈重要發展引擎及半導體聚落發展重心，市府團隊積極配合中央政策，全力協助國內外優質企業投資台南、根留台南，2024年即將邁入建城400年的台南，市府持續針對優勢產業之價值鏈缺口，吸引關鍵技術之企業投資台南市，帶動產業聚落之蓬勃發展，強化產業競爭力，讓廠商放心投資、安心量產。

黃偉哲強調，在市府齊心推動經濟發展下，台南市招商成果亮麗，自2019年1月至2023年1月新增1206件，創造投資額1561億元，年產值2459億元，合計帶動40460個就業機會。

▲自動化設備大廠直得科技看好台南，完成投資30億，董事長陳麗芬更帶領億載會與市府合作徵才。

經發局林榮川局長指出，這次投資會報新增2案，重大商業設施及再生能源投資案，預計帶來14億元投資額與500個就業機會，而完成投資共2案，如完成工廠變更登記的全球前3大微型線性滑軌之自動化元件大廠直得科技看好台南，不僅完成投資30億元，董事長陳麗芬更帶領億載會與市府合作徵才，此外，南山台南廣場取得使用執照，預計今年開幕營運。市府團隊透過跨局處橫向溝通協調，積極協助廠商加快各項行政作業，打造最佳投資環境。歡迎國內外優質企業到台南投資。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。