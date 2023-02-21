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普發現金條例通過　陳建仁歡呼：太好了！一定在禮拜四把預算送立院

▲▼行政院長陳建仁 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會21日三讀通過攸關普發6000元現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，待行政院送出預算後，即可進行後續發放作業。行政院長陳建仁21日視察台南鹽水社區心理衛生中心時說，「我們一定會在禮拜四就把預算送到立法院，讓大家在最快時間內，每一個人都能得到6000元的現金，然後全民共享經濟成果」。

陳建仁21日赴台南視察鹽水社區心理衛生中心，致詞時表示，總統在他上任時交代4個大任務，第1個就是疫後整個制度的盤點，讓大家很快地恢復正常生活，所以昨天就放寬口罩規定，在這裡還是要拜託黃市長、所有縣市首長，對於還沒有打好打滿疫苗的老人家，要多注意。

陳建仁提到，黃偉哲市長用很多有創意的方式讓社區老人得到照顧，這就再一次強調中央跟地方合作的需要；也看到政府跟民間合作的話，公私協力會更好。

另外，疫後特別條例今天剛好在立法院審查三讀，陳建仁在致詞時本要喊話立委支持，但台下官員提醒已在稍早通過，他趕忙歡呼，「太好了，我們應該為這鼓掌一下」。

陳建仁說，疫後經濟與社會強化以及全民分享經濟成果的特別條例，今天三讀通過，「我們一定會在禮拜四就把預算送到立法院，讓大家在最快時間內，每一個人都能得到6000元的現金，然後全民共享經濟成果」。

陳建仁也提到，這個計畫中還有一個很重要的部分，我們要加強對於弱勢團體的照顧，讓最弱勢的人得到最溫暖的照顧，這也就是疫後特別條例跟特別預算的目的。

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