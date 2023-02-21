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與選區有隔閡、萊豬髮夾彎　藍營列蔡培慧三大失言批雙標

▲國民黨批評蔡培慧曾有立委選區與自己有隔閡、挺萊豬等三大失言紀錄。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

▲國民黨批評蔡培慧曾有立委選區與自己有隔閡、挺萊豬等三大失言紀錄。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選倒數10天，國民黨今列舉綠營候選人蔡培慧過去的三大失言，包括日前否認不深耕地方，稱「大家都會來來去去」、「不要目光狹隘」，又說萊豬「日常食用不會對人體造成傷害」，以及曾謂現在進行補選的第二選區和她有「隔閡」、離得「遠了一點」；藍營批評，既然蔡不夠認真努力、雙標又不重視人民食安健康，南投選民也會希望她離南投鄉親遠一點。

國民黨南投縣黨部今日召開「南投人聽了大失望！蔡培慧三大失言全記錄」記者會，國民黨文傳會副主委林家興、副發言人呂謦煒出席。

林家興指出，蔡在2022年11月26日承認縣長敗選時，公開表示「立委補選的（第二）選區或者型態跟我隔閡的遠了一點」，如今卻口是心非地參選，也因為不夠認真努力、禁不起檢驗，才跟第二選區有隔閡，「南投選民也希望她離鄉親更遠一點」；林嘉興也大酸蔡一直來來去去找官做，現在大概心想10天後敗選又可回鍋當政院中辦執行長，蔡英文、陳建仁一直為她虛位以待。

▲國民黨批評蔡培慧曾有挺萊豬等三大失言紀錄。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

林家興也提及，蔡培慧2012年當農陣發言人時痛批馬政府開放萊劑美牛，2016年擔任不分區立委時也說「零檢出不難」，結果2020年轉任中辦執行長時就對萊豬進口保持緘默，到昨天竟稱「（萊豬）日常食用不會對人體造成傷害」；他反問蔡培慧是否知道2021年4大公投時，南投民意多數是反對吃萊豬，「是否民進黨給妳官做，妳的堅持與良心就不見了？」也直批這段食安立場搖擺轉變、言論雙標的歷程，正是蔡培慧的「墮落史」。

▲國民黨批評蔡培慧曾有挺萊豬等三大失言紀錄。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

呂謦煒指出，蔡培慧20日還公開說「全球化時代，大家為了唸書或工作都會來來去去，請林明溱不要再用狹隘眼光看世界」，呂反問，林明溱在地深耕30年、一生守護南投，爭取多項建設、塑造「觀光首都」，「難道在地打拚奮鬥就是眼光狹隘？」而蔡歷來陸續出任不分區立委、參選第一選區（烏溪線）立委失敗後立刻轉任政院中辦執行長，改選南投縣長再敗後又改選第二選區（濁水溪線）立委，「黨叫她去哪裡，她就去哪裡，心中沒有民意，而是只有黨意。」

呂謦煒也質疑，行政院中辦執行長一職自蔡培慧去年請辭參選之後，迄今懸缺已近329天，僅由2位副執行長代行職權，難道蔡英文政府還在「等一個人回鍋」？批評此舉輕視中部人權益；呂謦煒呼籲選民，若蔡培慧選輸後還能繼續「來去」到中央擔任中辦執行長，這次立委補選就更要投給即戰力林明溱，讓他進立院為南投打拚。

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立委補選南投縣第二選區蔡培慧國民黨失言萊豬

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