民進黨漸回穩　蔡正元直言藍營會在「提名手法」被綠營比下去

▲前立委蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

備戰2024大選，前立委蔡正元20日在臉書指出，民進黨主席、副總統賴清德整軍經武，民調支持度逐漸盤穩，且不惜犧牲現任立委，要辦全民調提名立委；反觀國民黨卻傳出「大局條款」。他直言，國民黨會莫名其妙，被民進黨在提名手法上比下去，奉勸國民黨內那些愚蠢的謀士們，打開窗戶，聞一聞選民在呼吸的冷靜空氣。

蔡正元以「國民黨不要大意」為題發文，指出賴清德整軍經武，民調支持度逐漸盤穩，而且不惜犧牲現任立委，要辦全民調提名立委，沒有任何現任立委能享有安全保障；反觀國民黨傳出要設立「大局條款」保障現任立委，讓挑戰者處於不利的地位，他認為，表面上「大局條款」說得頭頭是道，但是只要一端出，絕對得不到年輕選民和中間選民的好感。

蔡正元直言，國民黨會莫名其妙被民進黨在提名手法上比下去，他奉勸國民黨內那些愚蠢的謀士們，打開窗戶、拉開厚重的窗簾，聞一聞選民在呼吸的冷靜空氣，可能不同於黨內謀士，經過暖爐過濾的高溫空氣。

針對「大局條款」的傳言，國民黨發言人林家興18日回應，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於某媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影；將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4號補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。

黨主席朱立倫19日也重申，「謠言止於智者」，無謂的放話，都沒有必要，放出各種謠言、意圖影響黨內選舉，這都是不應該的，大家應該團結一致、共同勝選。