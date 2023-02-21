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幫搶演唱會票！「代墊破萬元」慘被放生　損友1理由阻止她退票

演唱會。（圖／免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前收到好友請託，幫忙搶韓團的演唱會門票，結果對方也請了其他人搶，導致最後票券供過於求；離譜的是，當初她幫忙代墊上萬元費用就算了，事後朋友竟要她自行處理多出來的票，還因不想負擔手續費，一直盧她別退票。

網友在Dcard大吐苦水，前幾天受到兩位朋友請託，幫忙搶韓團演唱會門票，而她搶到後立刻跟友人報喜，「他們很開心說要那些票，因為4張連號的票會多出來，他們也承諾會找到朋友吸收這些。」

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▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到，對方請了很多朋友幫忙，而且大家也都有搶到，眼看票供過於求，兩位友人竟要她自行解決，「現在情況就是票很難讓，竟硬生生叫我自己處理兩張總價1萬600的票，即使退票，那個手續費還是我要負擔，我真的不知道是造什麼孽，幫忙還要倒貼錢。」

原PO解釋，兩位朋友都是用實體ATM，況且還是大學生，轉帳額度僅1萬元，所以她選擇先代墊；不僅如此，在她表明，退票要手續費後，朋友就一直不希望她走這一步，但由於票並非熱門票種，也真的不好處理。

▲原PO替友人著想，幫忙代墊，結果還得倒貼錢。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO替友人著想，幫忙代墊，結果還得倒貼錢。（圖／翻攝自Dcard）

看到原PO的尷尬處境，網友們紛紛替她抱不平，一面倒氣罵「這絕對是妳朋友的問題，搶票真的沒在幫墊錢的，趁還能退票就趕快退吧，這種朋友也可以漸漸疏遠沒關係」、「什麼爛朋友，至少要付手續費吧」、「不管怎樣退票手續費應該要你朋友付吧，直接跟他們說，如果不願意就撕破臉吧」、「太扯了吧什麼鬼，硬起來絕交，爛死了超沒品」、「你朋友超爛，超誇張」、「爛到有點荒謬欸，不管怎樣他們都要吸收這些錢才對，不論如何都要叫他們自己處理才合理吧」。

另外，也有熱心網友貼出官方規定，提醒原PO務必盡快處理，上面指出個人因素退票者，每張票券須酌收5%手續費；另外，購票後（不含購票當日）3日內得退票，第4日起即不接受退票申請。

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