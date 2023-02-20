今起室內口罩令解除！QA一次看　電影院、演唱會「4情況仍建議戴」

▲室內口罩解禁，但大眾運輸工具內仍需戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

室內口罩令今（20日）起解除！除醫療照護、公共運輸2類8場所仍要戴口罩外，其餘可由民眾自行決定。超商、賣場、連鎖速食店等目前多表明不強制顧客戴口罩，但門市員工、送餐人員仍會繼續戴。不過醫師提醒，若是前往電影院、展覽、演唱會，最好視場地大小、人數密度、空氣流通等情形，斟酌佩戴。新制上路，《ETtoday新聞雲》整理6大QA供民眾參考。

Q1：哪些場所仍要強制戴口罩？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：仍有8類場所需要全程戴口罩：

（一）醫療機構：包含醫院、診所及其他醫療機構。

（二）醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所或護理之家。

（三）老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。

（四）長期照顧服務機構：住宿式長照機構及團體家屋。

（五）榮譽國民之家。

（六）兒童及少年服務機構：安置教養機構。

（七）身心障礙福利機構：住宿式。

（八）公共運輸及特定運具：鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。

▲8大類場所仍需要全程戴口罩。

Q2：公共運具內要戴口罩，月台也要戴嗎？

A2：口罩限制場站以付費區和管制區區隔。交通部指出，台鐵、高鐵、捷運等車站僅限制付費區內才需佩戴口罩，也就是進入閘門後的付費區和月台，即便還沒上車，仍要戴口罩；但若在付費區外，譬如車站大廳或商場等，則不強制戴，由民眾自主決定。

Q3：哪些狀況建議繼續戴口罩？

A3：指揮中心表示，除上述狀況外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時」，也都建議戴口罩。

耳鼻喉科醫師張弘則建議，高風險族群如：小孩、老人、從未接種新冠疫苗、慢性疾病如糖尿病、心血管疾病、腎臟病、免疫疾病等族群，公共場所室內仍要戴口罩。尤其是沒有安全距離（2公尺）的環境，如飛機、電影院等較密閉空間，以降低被感染風險。「雖然Omicron重症率降低，但對於高風險患者來說，還是應避免被感染。」

Q4：校園何時放寬口罩令？鬆綁後，哪些場所仍要強制戴口罩？

A4：校園口罩延至3月6日起放寬，校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，但校園內保健中心或在校車、接駁車等公共運輸工具上仍要佩戴口罩，也將簡化校園防疫，包括快篩劑發放將比照機場，有需要再來領。具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取戴口罩措施。

▲校園口罩令3月6日鬆綁，各校可自主決定是否佩戴。（圖／記者楊惠琪攝）

Q5：百貨公司、健身房、演唱會或電影院等，是否也要強制戴口罩？餐飲業能否要求客人戴口罩（例如夾菜時）或使用一次性手套取餐？

A5：指揮中心表示，除8類場所需全程戴口罩外，其餘場所均由民眾自主決定是否佩戴，各場所也可以自訂規範。例如百貨公司業者或演唱會主辦單位若規定要戴口罩，民眾就應該配合，餐飲業同樣可以自訂其他規範，若遇到拒絕配合者，業者可以拒絕提供服務。

麥當勞、肯德基、漢堡王，以及全聯、家樂福、全家、711超商等，目前皆已表態，顧客可依個人需求佩戴，不強制要求；但考量衛生安全，門市員工、備餐及送餐人員等，仍會持續戴口罩。

台大醫院感染科主治醫師謝思民則指出，不同的演唱會、展覽等活動，及各健身房、電影院或其他營業店家，其各規模、人數都有極大差異。因此不論是主辦單位、店家負責人、及參與的民眾，應視場地大小、人數密度、活動特性及規模，以及空氣流通等情形，斟酌是否要求參與民眾要戴口罩，或自發戴好口罩保護自己。

Q6：在非指定戴口罩的場所可以繼續戴口罩嗎？

A6：可以。指揮中心表示，除了規定仍應戴口罩的指定場所，以及建議要戴口罩的特殊情境（有症狀者、年長者或免疫力低下者、前往人潮聚集場所等），其餘場所都由民眾自主決定是否戴口罩。