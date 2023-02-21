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幫搶票「事後加2000元」黃牛價賣好友：我缺錢ㄟ！網見1句話更怒

翻白眼,無言,滑手機,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲好友的行為讓原PO大翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，因為很想去看演唱會，於是請好友幫忙搶票，好友幸運搶到2張票1500元的票，她打算請對方吃飯當作感謝，沒想到好友居然說最近缺錢，想把吃飯錢換現金，甚至還提加價2000元，總共要5000元，讓她超傻眼。對此，網友安慰她，「透過這次看清了一個朋友，直接斷絕」。

原PO在Dcard發文，「朋友幫忙搶票，結果賣我黃牛價」，因為很想去看演唱會，所以請很多朋友幫忙搶票，結果只有一個朋友成功搶到2張1500元的票，原本打算請吃飯謝謝朋友，但好友卻說最近缺錢，不想要吃錢，想換現金，原PO詢問「要多少錢」，好友竟回「我不知道黃牛行情欸，看妳心意」。

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原PO指出，「他不想要吃飯，要錢，不過我還是很有誠意的打算給他一點錢」，沒想到好友居然開高價，要加價2000元賣票，加上原本的票價，共要5000元，原PO一聽氣炸，「友情真的是，一講到錢船就翻了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼好友加2000元賣她 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友直呼扯，「這朋友可以放生了」、「幫搶票還要黃牛？頂多請吃飯吧，有夠誇張」、「黃牛行情個屁，真的笑死，完全可以絕交欸」、「確定是朋友嗎？缺錢有缺到這樣？」「好傻眼，這種可以絕交了吧，連朋友的錢都要賺」、「這種朋友就慢慢遠離吧」、「你朋友想買東西不會自己賺嗎」。

還有網友罵「一直笑死，煩不煩」，「最後一句是真的很靠北」、「好討厭每兩句就笑死的，看得有夠不爽」、「自己在那邊接笑死，尷尬到往生」、「看你心意是三小，慢走不送」、「他講話的語氣讓我看的好火，笑死」、「到底哪裡好笑一直笑死，白眼翻到後腦杓欸」。

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