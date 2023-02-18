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太夯了！ 　TAINAN搖滾春天演唱會索票秒殺

▲「TAINAN搖滾春天演唱會」，18日開放索票6千張門票瞬間秒殺。（圖／記者林悅翻攝）

▲「TAINAN搖滾春天演唱會」，18日開放索票6千張門票瞬間秒殺。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府2月24日至27日在大台南會展中心，舉辦「2023台南車展(Tainan Autoshow)」，並於展覽結束隔天晚間加碼舉辦「TAINAN搖滾春天演唱會」，18日開放索票，6千張門票瞬間秒殺。

台灣超人氣男團「W0LF(S)五堅情」(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、超夯樂團「告五人」、金曲最佳樂團「麋先生」、從節目「原子少年」出道的超能量青春男團「AcQUA源少年」、AKB48官方海外姊妹團體「AKB48 Team TP」及饒舌教父「大支」等超強卡司陣容與大家一起嗨翻台南！

市長黃偉哲表示，大台南會展中心為全台首座多功能使用的展覽場域，坐落於沙崙智慧綠能科學城，距離高鐵台南站、台鐵沙崙站僅需步行3分鐘，交通十分便捷，市府透過展覽及演唱會活動的舉辦邀請民眾一起體驗這座兼具展覽、演唱會、體育賽事及會議等各類活動的展場空間，歡迎全國民眾趁連假期間來台南旅遊、消費，順便參與台南購物節活動，把握最後機會登錄發票抽市政豪宅等豐富好禮。

經濟發展局局長林榮川指出，大台南會展中心可容納600個標準攤位，室內展場採無柱空間最多可容納5,000人進場，當中包含1000人及800人會議室各一間、100人會議室五間及20人會議室三間，室內停車空間共可容納550輛小客車、戶外則有464個機車格，以確保民眾交通往返的便利性，周邊亦有三井Outlet、萬國通創意觀光工廠、奇美博物館等熱門景點，歡迎大家連假期間來台南觀展與欣賞表演。

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TAINAN搖滾春天演唱會索票秒殺

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