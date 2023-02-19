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時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看　8類場所仍要戴

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明起放寬室內口罩規定，但8類場所仍要戴。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳、黃翊婷／綜合報導

時隔800天以上，台灣終於迎來室內口罩大鬆綁。自明（20日）起，室內除醫療照護相關、公共運輸空間等8類場所仍須戴口罩外，其餘由民眾自主決定。學校及補習班等，按照教育部及衛福部規劃，如疫情穩定，將自3月6日起實施校園及托育場所室內口罩放寬。新制上路，《東森新媒體ETtoday》整理口罩6大QA供民眾參考。

Q1：室內口罩鬆綁實施時間？

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A1：中央疫情指揮中心宣布，自2月20日起，除2類8場所，其餘室內場所由民眾自主決定是否戴口罩。校園部分，教育部表示將從3月6日起開始放寬。

▲▼2/9室內戴口罩規定放寬規畫。（圖／指揮中心提供）

▲2月20日起放寬室內口罩規定。（圖／指揮中心提供，下同。）

Q2：2月20日之後，哪些場所仍要強制戴口罩？

A2：仍有8類場所需要全程戴口罩：

（一）醫療機構：包含醫院、診所及其他醫療機構。
（二）醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所或護理之家。
（三）老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。
（四）長期照顧服務機構：住宿式長照機構及團體家屋。
（五）榮譽國民之家。
（六）兒童及少年服務機構：安置教養機構。
（七）身心障礙福利機構：住宿式。
（八）公共運輸及特定運具：鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。

▲▼2/9須全程戴口罩場合。（圖／指揮中心提供）

▲8大類場所仍需要全程戴口罩。

Q3：哪些狀況建議繼續戴口罩？

A3：指揮中心表示，除上述狀況外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時」，也都建議戴口罩。

Q4：校園3月6日起放寬口罩令，哪些場所仍要強制戴口罩？

A4：搭校車、接駁車、幼兒園娃娃車者，及進入健康中心之學生，比照醫療場域應戴口罩。具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

▲▼2/9放寬室內口罩規定。（圖／指揮中心提供）

▲4種特殊情境仍建議戴口罩。

Q5：前往百貨公司周年慶、參加演唱會等，是否也要強制戴口罩？餐飲業能否要求客人戴口罩（例如夾菜時）或使用一次性手套取餐？

A5：指揮中心表示，除了上述8大類場所仍需要全程戴口罩之外，其餘場所均由民眾自主決定是否戴口罩，各場所也可以自訂規範，例如百貨公司業者或演唱會主辦單位若規定要戴口罩，民眾就應該配合，餐飲業同樣可以自訂其他規範，若遇到拒絕配合者，業者可以拒絕提供服務。

Q6：在非指定戴口罩的場所可以繼續戴口罩嗎？

A6：可以。指揮中心表示，除了規定仍應戴口罩的指定場所，以及建議要戴口罩的特殊情境（有症狀者、年長者或免疫力低下者、前往人潮聚集場所等），其餘場所都由民眾自主決定是否戴口罩。

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